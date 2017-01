Барън Тръмп спечели интернет с играта си с бебето Тиодор (ВИДЕО)

Барън Тръмп си спечели симпатиите на интернет потребителите с поведението си в Белия дом, докато баща му подписваше декларации в качеството си на президент на САЩ.

Видео, споделено хиляди пъти в социалните мрежи, показва как десетгодишният син на Доналд Тръмп забавлява своя племенник - синът на Иванка - Тиодор. Барън играе с най-малкото бебе в семейството, като прави смешни физиономии и криеше и показваше лицето си.

Brighten your day with this video of Barron Trump playing peek-a-boo with his nephew. pic.twitter.com/t9iJVmjea2