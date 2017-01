Сирийското момиче, прочуло се в Twitter, отправи зов за помощ към Тръмп (СНИМКИ)

Сирийско момиче, прочуло се с постове в Туитър по време на обсадата на Алепо, отправи зов за помощ от името на сирийските деца в отворено писмо до новия президент на САЩ Доналд Тръмп, предаде Би Би Си, цитирана от Франс прес.

RT MiddleEastEye "Syria girl blogger Bana Alabed appeals to Trump https://t.co/zJ8ryNhnvA pic.twitter.com/o3pCNJtTOE" — Iraq Intelligence (@IraqAnalysis) 25 януари 2017 г.

"Аз съм едно от сирийските деца, пострадали от войната в Сирия", пише седемгодишната Бана ал Абед, евакуирана през декември от Алепо в Турция, в писмото си, предадено от майка й на Би Би Си.

Тя обяснява на Тръмп, че училището й в Алепо е разрушено от бомбардировките, а нейни приятели са загинали. "Сега в Турция мога да излизам и да се забавлявам. Мога дори да ходя на училище, макар още да не съм започнала. Ето защо мирът е важен за всички, включително за вас", пише Бана.

I will never forget the children of Aleppo and the people who supported me during the war. Love you all pic.twitter.com/uhn3jpxEmK — Bana Alabed (@AlabedBana) 23 януари 2017 г.

"Милиони сирийски деца обаче за разлика от мен страдат сега в различни региони на Сирия. Трябва да направите нещо за децата в Сирия, защото те са като вашите деца и заслужават да живеят в мир като вас", добавя момичето.

I am very sad. No one is helping Syrian children. Please please please evacuate all of them out of the war. — Bana Alabed (@AlabedBana) 19 януари 2017 г.

Най-малко 15 000 са децата сред убитите по време на шестгодишната война повече от 300 000 души.

От септември до декември 2016 г. Бана ал Абед стана известна в социалните мрежи със съобщения в Туитър за ужасите на всекидневието в Алепо, рисувайки трогателни картини, критикувани като пропаганда от режима на сирийския президент Башар Асад.

Last day in #Aleppo. , I will return one day pic.twitter.com/MuL7PBZTly — Bana Alabed (@AlabedBana) 29 декември 2016 г.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган я прие заедно с близките й на 21 декември, след като семейството бе евакуирано. Съюзена в момента с Русия и Иран, заедно с които участва в казахстанските преговори с цел стабилизиране на примирието в Сирия, Турция дава подслон на близо 2,7 милиона сирийски бежанци.

Новата администрация на президента Доналд Тръмп в САЩ заяви, че е готова да сътрудничи с Русия в борбата с джихадистите от групировката "Ислямска държава" в Сирия.

