Социален експеримент показва противоречиви реакции към симпатизант на Тръмп (ВИДЕО)

Популярен американски влогър направи социален експеримент, за да проучи реакциите към хората, които открито афишират, че са симпатизанти на президента на САЩ Доналд Тръмп. За целта Джоуи Саладс се разхождал в продължение на два часа по Юнион скуеър, малко след като е приключил протест срещу новия държавен глава.

Trump Supporter Harassed in NYC, full video here https://t.co/Ci2aUm0ZlK pic.twitter.com/x5uwKjPsUr

На главата си влогърът носил шапка с емблематичната фраза на Тръм „Ще направя Америка велика отново". В началото на видеото Джоуи се разхожда необезпокояван, но привлича погледите на любопитни минувачи. По-късно в кадрите се появява мъж с качулка, който взима шапката от главата на Саладс и яростно я захвърля на земята.

В следващите кадри друг мъж с качулка пък се изплюва пред краката на влогъра и щедро му отправя ругатни. Притеснени минувачи питат „симпатизанта на Тръмп" дали е добре и изразяват възмущение от постъпката на непознатия.

@JoeySalads how about this one pic.twitter.com/wXj2CyfEAU