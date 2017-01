Актьорът Гордън Кей, прочул се с ролята си на Рене Артоа - съдържател на ресторант в сериала на Би Би Си „Ало, ало", е починал в дом за стари хора тази сутрин.

Комедийният сериал „Ало, ало" е посветен на живота в градче в окупираната от нацистите Франция, на местната борба с окупаторите и борбите между крилата на съпротивата.

RIP #GordonKaye - you will never be forgotten... #AuRevoirRenéArtois #AlloAllo pic.twitter.com/92tzKKkNTi

Излъчени са 84 епизода на „Ало, ало", има и сценичен вариант. По неволя, Рене е нещо като "диспечер" на отношенията между съпротивата и нацистите.

Звездата от „Ало, ало" Гай Сайнър: Комедията показва истината

Последната изява на Гордън Кей беше при еднократното завръщане на „Ало, ало" през 2007 година, събрало няколко актьори от сериала.

#René, thank you for all the laughs. RIP #GordonKaye #AlloAllo pic.twitter.com/cmQoCKrK9k