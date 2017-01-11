Щайнмайер: Избирането на Тръмп за президент на САЩ бележи края на една ера

Избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ бележи края на една ера, заяви германският министър на външните работи Франк-Валтер Щайнмайер, цитиран от Асошиейтед прес.

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В статия, публикувана във вестник "Билд", Щайнмайер пише, че с идването на власт на Тръмп, "старият свят от 20-и век окончателно си е отишъл". В същото време той подчертава, че "все още не е определено как ще изглежда утрешният свят".

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При всяка смяна на властта има несигурност, съмнения и въпроси, отчита германският външен министър. Той обаче изтъква, че сега залогът е много по-висок, "в тези времена на нов глобален безпорядък".

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Щайнмайер обещава да се застъпва за свободната търговия и за съвместни усилия със Съединените щати в борбата срещу екстремизма. Сигурен съм, че ще намеря във Вашингтон при новото правителство на Тръмп събеседници, "които знаят, че големите страни също се нуждаят от партньори", пише в заключение той.

Източник: БТА