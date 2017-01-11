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Щайнмайер: Избирането на Тръмп за президент на САЩ бележи края на една ера
22 януари 2017 21:36 | Редактор: Велина Величкова
Избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ бележи края на една ера, заяви германският министър на външните работи Франк-Валтер Щайнмайер, цитиран от Асошиейтед прес.
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В статия, публикувана във вестник "Билд", Щайнмайер пише, че с идването на власт на Тръмп, "старият свят от 20-и век окончателно си е отишъл". В същото време той подчертава, че "все още не е определено как ще изглежда утрешният свят".
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При всяка смяна на властта има несигурност, съмнения и въпроси, отчита германският външен министър. Той обаче изтъква, че сега залогът е много по-висок, "в тези времена на нов глобален безпорядък".
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Щайнмайер обещава да се застъпва за свободната търговия и за съвместни усилия със Съединените щати в борбата срещу екстремизма. Сигурен съм, че ще намеря във Вашингтон при новото правителство на Тръмп събеседници, "които знаят, че големите страни също се нуждаят от партньори", пише в заключение той.
Източник: БТА
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В - 22.01.2017 г. 21:58:22
Благодаря на коментатора №1. Неофашистите не желаят да си отидат, макар че загубиха изборите. Убийствата и репресиите са похвати от фашистка Германия.
ЦРУ - 22.01.2017 г. 21:47:41
„Разоблачавший ЦРУ немецкий журналист не смог встретиться с Трампом — был найден мёртвым
(22.01.2017; https://dbelyaev.ru/p/22803/ ):
•14:48 - 11 января 2017:
Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump : Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany?
• ... А через 2 дня, 13 января, собиравшийся на встречу с Трампом Удо Ульфкотте был найден мёртвым в номере отеля в Германии.
Здесь не нужно быть оракулом, чтобы понять, кому он мешал, и кто дико боялся его встречи с Трампом.
Он мог бы стать козырем в «выстраивании отношений» Трампа с американскими спецслужбами.
Да, одно его совместно появление на камеры вместе с новым президентом США — уже бы поставило под угрозу всю агентурную сеть ЦРУ в немецкой журналистике.
*** Немецкий журналист Удо Ульфкотте стал известен российской аудитории пару лет назад, после того, как он взял на себя смелость выйти из коррумпированной журналистской сети Германии и поведал всему миру о том, как ЦРУ установило тотальный контроль за европейскими СМИ с целью манипуляцией общественным мнением.
В 2015 году его книга «Продажные журналисты. Любая правда за ваши деньги» вышла на русском языке. В ней собрана обширная фактология, убедительно доказывающая, что «независимых» и «свободных» СМИ в Европе не существует.
Удо Ульфкотте собирался встретиться с новым президентом США Дональдом Трампом.
Но 13 января он не прибыл на рейс в Нью-Йорк. Вскоре после этого был найден мертвым.
Ему было 56 лет.
Последние годы своей жизни Удо Ульфкотте разоблачал ЦРУ, которое платит журналистам в Германии, Франции, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии с целью создавать «фейки» и «вбросы», в том числе — для демонизации России.
… Вот издательское описание его книги: ..................“.
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