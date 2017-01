Хиляди на протест в Букурещ срещу планове за законови промени (СНИМКИ)

Хиляди румънци излязоха на протест в Букурещ срещу планове за промени в наказателното законодателство, които биха освободили около 3500 души от затворите. Проектите за законови промени на коалиционното правителство на Социалдемократическата партия и Алианса на либералите и демократите предизвикаха остри критики и серия от протести (какви са промените вижте по-долу в текста).

Против приемането на предложените промени се обяви Националната служба за борба с корупцията, Службата за борба с организираната престъпност и тероризма, главната прокуратура, а президентът призова те да бъдат оттеглени.

#Bucharest now! Huge anti-#government protest in main cities in #Romania! President joins the protesters. Proud! @KlausIohannis pic.twitter.com/FmUPPDI3z1