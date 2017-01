Тръмп коментира в Туитър масовите протести срещу него

Новият президент на САЩ Доналд Тръмп попита участниците в масовите протести срещу него защо не са отишли да гласуват на президентските избори на 8 ноември, предадоха световните агенции.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.