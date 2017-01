Ед Шийран написа песен, посветена на Барселона

Ед Шийран обича Барселона толкова много, че написа песен, с която изрази любовта си към испанския град, съобщи Контактмюзик.



Певецът записа песента на испански, макар да не владее езика. Тя ще бъде включена в следващия му албум.



"Обичам Барселона и затова композирах песен, посветена на този град", заяви 25-годишният певец. "Това обаче няма особен смисъл, защото познанията ми по испански език са ограничени. В случая просто става въпрос за няколко думи", обясни той.

Шийран наскоро се завърна на музикалната сцена с новите си два хита "Shape of You" и "Castle on the Hill", след като си бе взел отпуск. Музикантът смята, че следващият му албум ще е най-добрият, който някога е записал.

Ед довери също, че навремето си купил конструктор "Лего", за да отпразнува заемането на челното място в британския чарт от дебютния му албум. Въпросният диск "+", който излезе през 2011 г., включва песента "Lego House". Шийран поясни, че е отдавнашен фен на конструкторите "Лего".

Източник: БТА