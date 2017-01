Нова момчешка група - Григор, Федерер и Хаас, бори музикалния връх

Повече от очевидно е, че родната тенис звезда Григор Димитров си прекарва добре в Мелбърн по време на Откритото първенство на Австралия. Това важи както за представянето му на корта, така и относно случващото се извън него, пише Gong.bg.



Едва ли бихме си обяснили по друг начин новото начинание на българина, а именно - "сформирането" на звездна момчешка група.

Нейният състав допълват вече достолепните джентълмени Роджър Федерер и Томи Хаас, а първото изпълнение на бандата беше известното парче на "Чикаго" - "Hard to Say I'm Sorry".

"Стартираме бой банда, но не като N-Sync", написа Федерер в своя Twitter акаунт.

Пиано акомпаниментът пък бе дело на музикалния продуцент Дейвид Фостър.