Хари Белафонте пуска нов албум за 90-ата си годишнина (ВИДЕО)

Хари Белафонте ще чества 90-ия си рожден ден, като пусне нова версия на хитовата си песен "Island in the Sun", съобщи Контактмюзик.



Певецът, актьор и активист ще навърши 90 години на 1 март. Той възнамерява да издаде албум, отразяващ онова, на което е посветил целия си живот - борбата за граждански права на цветнокожите в САЩ.



Според "Билборд", Белафонте е ангажирал детски хор, за да бъде изпълнена нова версия на хита му от 1957 г. "Island in the Sun" за новия албум, озаглавен "When Colors Come Together: The Legacy of Harry Belafonte".



Певецът е съавтор на песента за едноименния филм, който предизвика полемика през 50-те години на миналия век, защото описва романтична връзка между двама представители на различни раси.



"Повечето неща, които пораждат предразсъдъци и омраза, са измислени", заяви Белафонте по повод новия си проект. "Различията между нас трябва да са неща, които ни привличат, а не ни отчуждават", посочи той.



Въпреки напредналата си възраст Белафонте, който е носител на "Грами", остава политически активен. Той бе критично настроен към избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ.



"За мен не е имало по-конфликтно време", каза неотдавна той в своя реч в университета Пърдю. "Краят на една цивилизация е заложен на карта", допълни той.

