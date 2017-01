Филмът за Берое тръгва по света

Готов е най-новият сувенир на ФК Берое за чуждестранните съперници и партньори. Филмът „Светът е Берое", заснет за 100-годишнината на клуба вече е дублиран на английски. Гласът е на известния английски актьор Тери Рандъл /"On the Waterfront" на BBC," London Has Fallen" - 2016 (с Джерард Бътлър и Морган Фрийман - на Focus Features, "Sofia the History of Europe" - на Five Star Media и други/. Преводът и озвучаването са на брилянтен английски, достоен за 100-годишната история на клуба.

Сега тази история ще стане популярна и по света. Вече при всеки международен мач беройци ще подаряват луксозен диск с историята на клуба на съперниците си. А клубът ще качи английската версия на сайта си и така тя ще стигне до всяка точка на света.

Отделно и продуцентската къща Файв Стар Медиа, реализирала филма, ще го промотира чрез своите канали. През януари „Светът е Берое" имаше и премиера по БНТ. Предстои и излъчване в САЩ и Канада.