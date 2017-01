Дарик радио отбелязва 24 години от създаването си с празнична програма

24 години отбелязва на 21-и януари Българското национално Дарик радио. По традиция в този ден зад микрофоните в студиото застават гост водещи. За своя рожден ден радиото ще подари на слушателите си 24 случки, важни знакови събития от преди 24 години.

1993-а - година, в която за първи път в българския прозвучава Българското национално Дарик радио.

Музиката от преди 24 години - Уитни Хюстън с I Have Nothing и I Will Always Love You, създаването на Spice Girls и Backstreet Boys, Rammstein и на турбо хита на всички времена на Балканите "Кукувица", припомнят водещите на едно от първите предавания по радиото "Метрополис" DJ Ясен Петров и DJ Стивън.

На странностите на историята от 1993 година, когато българският парламент приема Закон за авторското право, а по света се ражда аудио форматът за съхранение и компресиране на аудио информация - mp3, ще посвети часът си Боби Иванчев от "Авеню".

Георги Папакочев е посветил своя час на фотографията, която има своят факултет в НАДФИЗ от 24 години.

Динамичната политическа 1993 година пък е във фокуса на "Вълчев и Вълчев шоу" с водещи Кирил Вълчев и Даниел Вълчев, а техни гости ще бъдат Димитър Луджев и Соломон Паси.

Преди 24 години се ражда и първият студиен албум у нас - на Дони и Момчил, а в празничната програма на радиото ще си спомнят за него заедно с Момчил, Мартин Захариев и музиканти, участвали в записите на песните, които се въртят и познават и до днес.

Преди 24 години е създадена и първата българска уеб страница, която бележи рекорди по брой посещения за онова време и е в първите 500 интернет страници по посещаемост в света. Тя ще е акцент в програмата в предаването на Константин Величков, Димитър Ганчев и Вени Марковски.

Предаването с водещ архитект Мартин Георгиев ще припомни решение на Столичния общински съвет от 1993 година - да се демонтира паметникът на Съветската армия.

Вече 24 години дебатът продължава, а пространството около паметника има свой собствен живот. Ще ви можете да чуете как площадът във френския град Нанси за първи път се превръща в галерия, а българският художник Андрей Лекарски излага двадесетина свои работи, сред които гигантска подвижна ръка с подвижни пръсти. Всяка вечер някой изправял предизвикателно средния й пръст срещу прозорците на кметството, а на сутринта общинарите го свивали. Малко по-късно българинът получава орден и е обявен за почетен гражданин на Нанси, а скулптурата идва в България. Вместо да бъде поставена в столичен мол например, тя е разглобена и се озовава в пункт за цветни метали.

Преди 24 години за три дни в открития космос е извършен първият безпрецедентен до този момент ремонт. Мисия "Хъбъл" е съживена. Следват години плодотворна работа, която завинаги променя световната астрономия.

В програмата ще бъде обърнат поглед към спортната 1993 година, когато за първи път Мария Петрова става световен шампион, а българският национален отбор постига знаменателната си победа на "Парк де пренс" срещу Франция и се класира за Световното в САЩ следващата година.

Новините по Дарик ще представят "Щурците", Теди Москов, Димитър Игнатиев, Ники Априлов, Стефан Вълдобрев, Камен Воденичаров, Стефан Рядков и куклата Ку-ку, Янина Кашева, Асен Блатечки, Лили Вучкова, Маргарита Хранова и Стефан Данаилов.