Доброволци ще живеят на Хавайските острови като на Марс (ВИДЕО)

Нов продължителен научен експеримент с имитация на полет до Марс стартира на Хавайските острови с участието на шестима доброволци, съобщи агенция ТАСС.

Тестовете ще приключат след осем месеца и в тях се включиха петима граждани от САЩ и един от Великобритания. Те ще живеят в пълна изолация от външния свят в специалния комплекс на склона на спящия вулкан Мануа-Лоа, който много напомня на пейзаж от Червената планета. Това ще бъде петият експеримент от този вид на споменатия обект.

Scientists in Hawaii get ready to call this dome home for 8 months to study human behavior ahead of voyage to Mars https://t.co/2BFzNJDVle pic.twitter.com/WQHBbvFc05 — AP West Region (@APWestRegion) 19 януари 2017 г.

В екипа са включени четирима мъже и две жени. Те бяха подбрани сред 700 кандидати. Специалистите от НАСА и от университета на щата Хавай се надяват експериментът да помогне при осъществяването на първия пилотиран полет до Марс, предвиден от САЩ през 30-те години на този век.

Mars One отложи еднопосочните си мисии до Червената планета

Експертите ще изучат редица медицински и психологически проблеми, с които може да се сблъска един бъдещ екипаж на космически кораб, отправен да дълго пътешествие в далечния космос.

Доброволците ще осъществят поредица от експерименти, като ще бъдат под непрекъснато наблюдение с помощта на телевизионни камери и датчици, прикрепени към телата им. Те ще пребивават в двуетажно здание с площ от 111,5 квадратни метра, разположено на височина 2,6 километра над морското равнище.

Scientists will live in a dome on a remote Hawaii volcano for 8 months to simulate Mars: https://t.co/OzhGczizSs pic.twitter.com/aajlxixLP6 — The Seattle Times (@seattletimes) 20 януари 2017 г.

Сградата има формата на купол с височина 8 метра, а диаметърът й е 12 метра. На първия етаж е разположена научната лаборатория, а на втория - малки спални помещения. Участниците в експеримента ще могат да излизат навън, за да взимат проби от вулкана, само в своите скафандри. Те няма да имат физически контакти с други хора през следващите осем месеца.

Източник: БТА