Къде ще спира тока в Кюстендилска област

Кюстендилска област

Община Бобов дол

На 23.01.2017 г. /15:45 - 16:30 ч./ - Бабинска река ІХ-59 026002; Горна Козница; Местност Абрашица; Коркина; Коркина Админ. сграда, Къща, Магазин, Поща, Съвет, Търгов. сграда, Фурна-Осв., Хранит. Магазин, Хранит. Стоки, Черква, Дървод. Цех, Къща, ТП Мачтов, Къща, ТП Разлона, ТП селото; Х-21, Кв. 2; Мала Фуча; 44 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 23.01.2017 г. /08:30 - 09:00 ч./ - Бабинска река ІХ-59 026002; Горна Козница; Местност Абрашица; Коркина; Коркина Админ. сграда, Къща, Магазин, Поща, Съвет, Търгов. сграда, Фурна-Осв., Хранит. Магазин, Хранит. Стоки, Черква, Дървод. Цех, Къща, ТП Мачтов, Къща, ТП Разлона, ТП селото; Х-21, Кв. 2; Мала Фуча; 44 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 23.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бобов дол Георги Димитров 1 Г 1; Иван Вазов 1, 1Г, 34, 35, 38, 39, 49, 50, 52, 88, 89, Г 1, Г-1, Г1, 49, 49 49, 5 35, 50 50, 52; Малчика 50; Свилен Русев 34, 35, 38, 39, 40, 49, 50, 51, 52, 34, 38 38, 49 49, 50, 50 50

На 23.01.2017 г. /15:45 - 16:30 ч./ - Бобов дол Александър Костадинов 1, 10, 8; Александър Стамболийски Кафе, 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 6, 7, 8, 9; Алекси Янев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 8; Бачо Киро 1, 3, 4, 5, 6, 8; Васил Демиревски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 27, Магазин, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 39, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Чучуков 10, 14, 4, 6, 8; Вела Пеева 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 6, 8; Георги Димитров 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 6, 61, 8, 131, Железария, Кабинет, Магазин, Топливо, 1, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 162, 164, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 221, 223, 225, 229, 233, 235, 237, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, Механа, 1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 135, 144, 147, 15, 27, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 64, 66, 66А, 67, 67А, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Двадесет и Седми Октомври 2; Дунав 1, 10, 12, 14, 2, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Дъбрава 10, 11, 11А, 12, 13, 2, 22, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Еделвайс 11, 13, 16, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 9; Здравец 1; Йорданка Николова 1, 11, 13, 15, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кирил и Методи 1, 10, 11, 12, 12 Кафе, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 6, 8, 9; Кирил Стаменов 6; Кокиче 1, 3, 4, 7; Митко Палаузов 11, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 4, 43, 5, 6, 7, 8, 9; Негулица 10, 12, 26, 27, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 40, 5, 6, 8, 11, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 9, 14, 7, 8, 9; Никола Й. Вапцаров 12, 4; Осми март 17; Отец Паисий 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; Парцел-11, Кв. 39 ПИ 019035, М. Цаган Райко Даскалов 10, 11, 13, 17, 2, 3, 5, 6, 68, 7, 9; Рила 1, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9, 29, 37, 39, 41, 45; Самуил 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Свети Спас 10, 2, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38; Хаджи Димитър 10, 16, 4, 8, 2, 3, 5, 6; Цаган 1, 2, 3, 4; Юри Гагарин 10, 11, 19, 2, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Явор 10, 2, 4, 6, 8, 6

На 23.01.2017 г. /08:30 - 09:00 ч./ - Бобов дол Александър Костадинов 1, 10, 8; Александър Стамболийски Кафе, 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 6, 7, 8, 9; Алекси Янев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 8; Бачо Киро 1, 3, 4, 5, 6, 8; Васил Демиревски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 27, Магазин, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 39, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Чучуков 10, 14, 4, 6, 8; Вела Пеева 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 6, 8; Георги Димитров 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 6, 61, 8, 131, Железария, Кабинет, Магазин, Топливо, 1, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 162, 164, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 221, 223, 225, 229, 233, 235, 237, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, Механа, 1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 135, 144, 147, 15, 27, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 64, 66, 66А, 67, 67А, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Двадесет и Седми Октомври 2; Дунав 1, 10, 12, 14, 2, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Дъбрава 10, 11, 11А, 12, 13, 2, 22, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Еделвайс 11, 13, 16, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 9; Здравец 1; Йорданка Николова 1, 11, 13, 15, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кирил и Методи 1, 10, 11, 12, 12 Кафе, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 6, 8, 9; Кирил Стаменов 6; Кокиче 1, 3, 4, 7; Митко Палаузов 11, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 4, 43, 5, 6, 7, 8, 9; Негулица 10, 12, 26, 27, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 40, 5, 6, 8, 11, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 9, 14, 7, 8, 9; Никола Й. Вапцаров 12, 4; Осми март 17; Отец Паисий 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9; Парцел-11, Кв. 39 ПИ 019035, М. Цаган Райко Даскалов 10, 11, 13, 17, 2, 3, 5, 6, 68, 7, 9; Рила 1, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9, 29, 37, 39, 41, 45; Самуил 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Свети Спас 10, 2, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38; Хаджи Димитър 10, 16, 4, 8, 2, 3, 5, 6; Цаган 1, 2, 3, 4; Юри Гагарин 10, 11, 19, 2, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Явор 10, 2, 4, 6, 8, 6

На 24.01.2017 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Помпена станция Житуша - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 24.01.2017 г. /14:15 - 14:30 ч./ - Община Дупница село Баланово; село Палатово; Община Бобов дол; село Мламолово; село Мало село; село Големо село; село Долистово; село Шатрово; село Голем Върбовник; село Мали Върбовник; село Локвата; село Блато; село Панчарево; Община Невестино; село Мърводол; село Пастух

На 24.01.2017 г. /12:30 - 12:45 ч./ - Община Дупница село Баланово; село Палатово; Община Бобов дол; село Мламолово; село Мало село; село Големо село; село Долистово; село Шатрово; село Голем Върбовник; село Мали Върбовник; село Локвата; село Блато; село Панчарево; Община Невестино; село Мърводол; село Пастух

На 24.01.2017 г. /12:30 - 14:30 ч./ - Община Дупница село Баланово; село Палатово

На 24.01.2017 г. /08:00 - 15:15 ч./ - Бобов дол Васил Коларов 17; Георги Димитров Кафе; Двадесет и Седми Октомври 13, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 33, 13, 13 13, 14 14, 15 15, 19 19, 2, 22 22, 24; Димитър Благоев 31Еп, 18, 31, Еп-31, 12, 14, 15, 16, 18, 18 18, 2, 22, 31 Еп-31, 4, 6, 8; Иван Вазов 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 33, 13, 13, 14 14, 15, 17 17, 18, 24; Никола Й. Вапцаров 12, 17, 27, 1, 2 12, 27 27, 4; Осми март Клуб, Магазин; Свилен Русев 49, 49; Дупница; Джерман 3; Николаевска 42

На 25.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бобов дол Васил Коларов 1, 41 41; Двадесет и Седми Октомври 2, 3; Димитър Благоев 31Еп, 41, 11, 30, 31, 41, 43, 1 А, 10, 10 10, 11 11, 12, 15, 2, 3, 30 30, 31, 31 31, 41 41, 42, 42 42, 43, 43 43, 44, 5, 9, 9 9; Иван Вазов 40, 39, 41, 5; Комсомолска 1; Свилен Русев 40; Дупница; Орлинска 68; Саморанска 22

На 25.01.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Община Бобов дол село Новоселяне

На 25.01.2017 г. /10:30 - 14:00 ч./ - Община Бобов дол град Бобов дол; улици: Васил Левски Магазин, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 39, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Вела Пеева 26, 28, 32, 34, 36, 38; Георги Димитров 131; Двадесет и Седми Октомври 2; Кокиче 1, 3, 4, 7; Негулица 11, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 9; Рила 29; Явор 10, 2, 4, 6, 8

На 25.01.2017 г. /08:30 - 16:30 ч./ - Бобов дол Васил Коларов 1, 41 41; Васил Чучуков 10; Двадесет и Седми Октомври 2, 2, 3; Димитър Благоев 31Еп, 41, 11, 30, 31, 41, 43, 1 А, 10, 10 10, 11 11, 12, 15, 2, 3, 30 30, 31, 31 31, 41 41, 42, 42 42, 43, 43 43, 44, 5, 9, 9 9; Иван Вазов 40, 39, 41, 5; Комсомолска 1; Младост 1, 3, 5, 6, 8, 9; Пролет Кафе, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Самуил 4; Свети Спас 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 2А, 3, 4, 5; Свилен Русев 40; Стубело 1; Дупница; Орлинска 68; Саморанска 22 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 25.01.2017 г. /08:30 - 09:00 ч./ - Бобов дол Васил Коларов 1, 41 41; Васил Чучуков 10; Двадесет и Седми Октомври 2, 2, 3; Димитър Благоев 31Еп, 41, 11, 30, 31, 41, 43, 1 А, 10, 10 10, 11 11, 12, 15, 2, 3, 30 30, 31, 31 31, 41 41, 42, 42 42, 43, 43 43, 44, 5, 9, 9 9; Иван Вазов 40, 39, 41, 5; Комсомолска 1; Младост 1, 3, 5, 6, 8, 9; Пролет Кафе, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Самуил 4; Свети Спас 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 2А, 3, 4, 5; Свилен Русев 40; Стубело 1; Дупница; Орлинска 68; Саморанска 22 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 25.01.2017 г. /15:45 - 16:30 ч./ - Бобов дол Васил Коларов 17, 32, 4, 6, 7, 8, 5 5; Георги Димитров будка, Еврофутбол, Кафе, Магазин, Павилион, Ресторант, Кафе; Двадесет и Седми Октомври 16, 23, 16, 22, 23, 24, 32, 16, 16 16, 2, 2 Юробанк, 22 22, 24 24, 27 27, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 33, 13, 13 13, 14 14, 15 15, 19 19, 2, 22 22, 24; Димитър Благоев 31Еп, 18, 31, Еп-31, 12, 14, 15, 16, 18, 18 18, 2, 22, 31 Еп-31, 4, 6, 8, 30, Еп-30, Кафе, Парцел ІІ Кв. 49, 31, 32; Иван Вазов 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 33, 13, 13, 14 14, 15, 17 17, 18, 24, 16, 22, 23, 15 15, 16 16, 18, 24, 24 24, 27 24; Йорданка Николова 6; Кирил и Методи 8; Никола Й. Вапцаров 12, 17, 27, 1, 2 12, 27 27, 4; Осми март Клуб, Магазин; Рила 15; Свилен Русев 49, 49; Стефан Стамболов 1; Х Кв. 49; Дупница; Джерман 3; Николаевска 42 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 25.01.2017 г. /08:30 - 09:00 ч./ - Бобов дол Васил Коларов 17, 32, 4, 6, 7, 8, 5 5; Георги Димитров будка, Еврофутбол, Кафе, Магазин, Павилион, Ресторант, Кафе; Двадесет и Седми Октомври 16, 23, 16, 22, 23, 24, 32, 16, 16 16, 2, 2 Юробанк, 22 22, 24 24, 27 27, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 25, 33, 13, 13 13, 14 14, 15 15, 19 19, 2, 22 22, 24; Димитър Благоев 31Еп, 18, 31, Еп-31, 12, 14, 15, 16, 18, 18 18, 2, 22, 31 Еп-31, 4, 6, 8, 30, Еп-30, Кафе, Парцел ІІ Кв. 49, 31, 32; Иван Вазов 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 33, 13, 13, 14 14, 15, 17 17, 18, 24, 16, 22, 23, 15 15, 16 16, 18, 24, 24 24, 27 24; Йорданка Николова 6; Кирил и Методи 8; Никола Й. Вапцаров 12, 17, 27, 1, 2 12, 27 27, 4; Осми март Клуб, Магазин; Рила 15; Свилен Русев 49, 49; Стефан Стамболов 1; Х Кв. 49; Дупница; Джерман 3; Николаевска 42 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 26.01.2017 г. /15:45 - 16:30 ч./ - Баланово XIII - 329, Кв. 16; Големо село; ПИ 361, Кв. 37 ПИ 452, Кв. 3; Голям Върбовник; 011066 262 УПИ ІІі 247, Кв. 25; Долистово; I-89, Кв. 25 ХII-257, Кв. 19; Мало село; IV-17, Кв. 3 Станке Димитров УПИ VI-3, Кв. 1; Мламолово; 371 VI-618, Кв. 19 VII-389, Кв. 30 Бистрица 1, 2, 2А; Бор Къща, 1, 11, 12, 16, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Бузлуджа 11, 13, 21, 39, 4, 5, 6, 7, 9; Вихър 2, 6, Вила, 1, 2, 4; Горещица 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 2, 4, 4А, 52, 66, 74, 8, 14, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32А, 32Б, 34, 36, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 68; Еделвайс 1, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Ела 2, 4, 8; Елин Пелин 1, 13, 17, 3, 5; Иглика 5; Калина 2А, 4, 6; Кокиче 10, 2, 4; Колош 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 6; Крайречека 10, 16, 2, 24; Люляк 2, 3, 8; Малина 1, 10, 2, 3, 5, 6; Марица 2, 4; Миньорска 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 9, Вила, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Мусала 10, 2, 3, 4, 6, 8; Никола Вапцаров 15; Осогово 1, 2, 3, 4; Пионер 1, 3, 5, 6; Пирин 1, 4, 6; Първи май 16, 34, 36; Рила 11, 19, 5, 7, 15, 21, 22, 23, 25, 27, 41, 49; Родопи 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 41, 43, 6, 75, 8, 9; Роза 1, 3, 4, 5, 6; Росица 1, 15, 19, 25, 17; Руднината 10, 12, 4; Руен 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Спартак 3; Станке Димитров 10, 108, 109, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 24, 25, 29, 3, 33, 35, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 74, 77, 8, 96, 55Б, 76, 78, 91; Старата Линия 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 4, 70, 8, 9; Сълзица 1, 10, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 5А, 8, 9, 9А; Теменуга 1, 2, 4, 5, 7, 9, 2; Тинтява 2, 6, 8; Яворов 13; Ягода 1, 10, 12, 14, 1А, 2, 4, 6, 8; Янтра 5; Палатово; 083002; Паничарево; УПИ-VI-102, Кв. 16; Шатрово; 067016 VI-255, Кв. 27 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 26.01.2017 г. /08:30 - 09:00 ч./ - Баланово XIII - 329, Кв. 16; Големо село; ПИ 361, Кв. 37 ПИ 452, Кв. 3; Голям Върбовник; 011066 262 УПИ ІІі 247, Кв. 25; Долистово; I-89, Кв. 25 ХII-257, Кв. 19; Мало село; IV-17, Кв. 3 Станке Димитров УПИ VI-3, Кв. 1; Мламолово; 371 VI-618, Кв. 19 VII-389, Кв. 30 Бистрица 1, 2, 2А; Бор Къща, 1, 11, 12, 16, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Бузлуджа 11, 13, 21, 39, 4, 5, 6, 7, 9; Вихър 2, 6, Вила, 1, 2, 4; Горещица 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 2, 4, 4А, 52, 66, 74, 8, 14, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32А, 32Б, 34, 36, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 68; Еделвайс 1, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Ела 2, 4, 8; Елин Пелин 1, 13, 17, 3, 5; Иглика 5; Калина 2А, 4, 6; Кокиче 10, 2, 4; Колош 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 6; Крайречека 10, 16, 2, 24; Люляк 2, 3, 8; Малина 1, 10, 2, 3, 5, 6; Марица 2, 4; Миньорска 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 9, Вила, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Мусала 10, 2, 3, 4, 6, 8; Никола Вапцаров 15; Осогово 1, 2, 3, 4; Пионер 1, 3, 5, 6; Пирин 1, 4, 6; Първи май 16, 34, 36; Рила 11, 19, 5, 7, 15, 21, 22, 23, 25, 27, 41, 49; Родопи 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 41, 43, 6, 75, 8, 9; Роза 1, 3, 4, 5, 6; Росица 1, 15, 19, 25, 17; Руднината 10, 12, 4; Руен 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Спартак 3; Станке Димитров 10, 108, 109, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 24, 25, 29, 3, 33, 35, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 74, 77, 8, 96, 55Б, 76, 78, 91; Старата Линия 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 4, 70, 8, 9; Сълзица 1, 10, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 5А, 8, 9, 9А; Теменуга 1, 2, 4, 5, 7, 9, 2; Тинтява 2, 6, 8; Яворов 13; Ягода 1, 10, 12, 14, 1А, 2, 4, 6, 8; Янтра 5; Палатово; 083002; Паничарево; УПИ-VI-102, Кв. 16; Шатрово; 067016 VI-255, Кв. 27 - по искане на "ЕСО" ЕАД.

На 27.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Бобов дол Двадесет и Седми Октомври 2; Дружба 68, 66, 67, 68, 66, 66 66, 67, 68; Малчика 68

Община Бобошево

На 25.01.2017 г. /09:30 - 15:00 ч./ - Община Бобошево град Бобжшево; улици Георги С. Раковски 74, 76, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 93; Д-р Стефан Волев 1; Иван Кепов 3, 6; Кирил и Методий 11; Лоза 1, 2; Момина Сълза 2; Самуил 2, 4; Спартак Помпа, 10, 12, 18, 6, 8; Спортист 1, 12, 2, 3, 4

На 25.01.2017 г. /09:30 - 10:30 ч./ - Община Бобошево град Бобошево; село Сопово; село Висока Могила; село Доброво; село Скрино; Местност Липовица - Бунгала на Со Фарма; село Вуково; село Слатино; село Блажиево; село Каменик; Община Дупница; село Грамаде; Община Рила; село Смочево

На 25.01.2017 г. /09:30 - 10:30 ч./ - Община Бобошево град Бобошево; село Сопово; село Висока Могила; село Доброво; село Скрино; Местност Липовица - Бунгала на Со Фарма; село Вуково; село Слатино; село Блажиево; село Каменик; Община Дупница; село Грамаде; Община Рила; село Смочево

На 25.01.2017 г. /14:00 - 15:00 ч./ - Община Бобошево град Бобошево; село Сопово; село Висока Могила; село Доброво; село Скрино; Местност Липовица - Бунгала на Со Фарма; село Вуково; село Слатино; село Блажиево; село Каменик; Община Дупница; село Грамаде; Община Рила; село Смочево

На 26.01.2017 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Община Бобошево село Сопово

На 27.01.2017 г. /10:00 - 14:00 ч./ - Община Бобошево село Блажиево; улици: Васил Левски 1, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 5, 50, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Демокрация Свинарник, 2, 25, 3, 5, 78; Изгрев 1, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Китка 1, 2, 3, 4; Св. Иван Рилски 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 3А, 4, 40, 42, 56, 58, 6, 63, 7, 79, 81, 83, 9; Христо Ботев 1, 11, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 45, 47, 49, 51, 9; Цар Борис 61; Слатино, Общ. Бобошево; Божур 56

Община Дупница

На 23.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Община Дупница град Дупница; улици: Аракчийски Мост 21, 5; Комитска Къща, 1, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 31Б, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; М. Гурдево Никола Малашевски 5; Патрики Сандев Вила, 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 97; Хан Кубрат 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8А

На 23.01.2017 г. /11:00 - 13:00 ч./ - Община Дупница град Дупница; Антон Страшимиров 2; Възход бл. 3; Георги Икономов 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мир 2; Родопи 39, 45, 52, 54, 58, 62; Свети Иван Рилски 7, Магазин, 1 Подлез, 129, 141, 147, 149, 153, 155, 157, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 187, 189, 84, 90, 90 13, 90; Тютюнева Долина 16, 18, 7, 10, 12, 14, 14 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 7 7, 7 Жп Блок, 8; Чаталджа 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 23.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница Александър Стамболийски 28, 30, 30А, 31, 32, 33, 35; Бричи Бор 1; Бузлуджа 12, 2, 8; Велико Търново 76; Влахина планина 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 7; Еделвайс 2, 1, 1 1, 2, 2 2; Иван Шишман 2, 31; Калина 1, 11, 12, 16, 2, 20, 3, 30, 6, 60, 9; Люляк 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, бл. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Максим Горки 2, 15, 15 2, 17, 2 2, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 38, 40, 42; Никола Чомаков 1, 13А, 5; Отец Полихроний Вила, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 42, 43, 44, 45, 5, 50, 54, 6, 7, 8, 9

На 23.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница I, Кв. 79 Княз Борис I 2, 2-4, 3; Лоза 1, 1, 1 1, 1, 2, 2; Пазарна 24; Свети Иван Рилски Сладолед, 1, 12, 16, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 4; Хан Аспарух 11, 13, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 9; Хан Крум 2

На 24.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница Баба Тонка 1, 2, 3, 5; Бабуна планина 1, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А, 9; Балкан 2, 2 А; Брегалница 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Верила 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дамка 1, 10, 2; Драгой Болярин 11, 3, 8; Клисура 1, 10, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кракра Пернишки 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Марица 1; Орлинска 1, 22, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 44, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 62, 62 3, 62 А, 62 Марек; Райна Княгина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хан Омуртаг 1, 2, 3, 4, 5, 6

На 24.01.2017 г. /13:00 - 13:30 ч./ - Община Дупница село Бистрица; улици: Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 4, 42, 5, 6, 8, 9; Гергана 5; Иван Вазов 20, 36А, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73 А, 73 Б, 75, 79, 81; Иглика Вилна, 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Кольо Фичето 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Партизанска Вила, Вила-майка, 1, 10, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Пионерска 2; Победа 2; Първи май 6

На 24.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница Асен Златаров 3; Асен Меджидиев 1, 3, 4, 5, 7, 7А, 9; Братя Миладинови 12, 3; Еделвайс 1, 2, 4, 7, 9; Жива Вода 10, 12, 14, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45; Иван Шишман 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70; Максим Горки 1, 11, 13; Професор Ал. Балабанов 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46; Фенерка 40, 42, 44, 46, 48

На 24.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Община Дупница град Дупница; улици: Аракчийски Мост 21, 5; Комитска Къща, 1, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 31Б, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; М. Гурдево Никола Малашевски 5; Патрики Сандев Вила, 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 97; Хан Кубрат 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8А

На 25.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница Баба Тонка 1, 2, 3, 5; Бабуна планина 1, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А, 9; Балкан 2, 2 А; Брегалница 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Верила 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дамка 1, 10, 2; Драгой Болярин 11, 3, 8; Клисура 1, 10, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кракра Пернишки 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Марица 1; Орлинска 1, 22, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 44, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 62, 62 3, 62 А, 62 Марек; Райна Княгина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хан Омуртаг 1, 2, 3, 4, 5, 6

На 25.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница Генерал Владимир Вазов 1, 2; Родопи 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 А, 28, 32, 34, 36, 38, 40; Скопие 1, 11, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Христо Смирненски 12

На 25.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Община Дупница град Дупница; улици: Аракчийски Мост 21, 5; Комитска Къща, 1, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 31Б, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; М. Гурдево Никола Малашевски 5; Патрики Сандев Вила, 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 97; Хан Кубрат 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8А

На 26.01.2017 г. /12:30 - 14:30 ч./ - Община Дупница град Дупница; улици: Александър Стамболийски 28, 30, 30А, 31, 32, 33, 35; Бричи Бор 1; Бузлуджа 12, 2, 8; Велико Търново 76; Влахина планина 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 7; Еделвайс 2, 1, 1 1, 2, 2 2; Иван Шишман 2, 31; Калина 1, 11, 12, 16, 2, 20, 3, 30, 6, 60, 9; Люляк 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, бл. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Максим Горки 2, 15, 15 2, 17, 2 2, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 38, 40, 42; Никола Чомаков 1, 13А, 5; Отец Полихроний Вила, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 42, 43, 44, 45, 5, 50, 54, 6, 7, 8, 9

На 26.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница Бузлуджа 96; Велико Търново 5, 9, 10 10, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51 51, 52, 56, 66, 7, 7 7, 8 8, 93; гр. Дупница, УПИ V, Кв. 191 Дренски рид Вила; Патриарх Евтимий 1; УПИ II - 449, Кв. 1911 Чавдар войвода бл. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 8, 9

На 26.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Община Дупница град Дупница; улици: Аракчийски Мост 21, 5; Комитска Къща, 1, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 31Б, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; М. Гурдево Никола Малашевски 5; Патрики Сандев Вила, 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 97; Хан Кубрат 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8А

На 26.01.2017 г. /15:45 - 16:30 ч./ - Дупница № 1624 Алеко 1; Аракчийски Мост 12А, 13, 15, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 28, 29, 2А, 2Б, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 35А, 35Б, 36, 37, 38, 39, 3Б, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 4Б, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59А, 5Б, 6, 60, 60А, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 8Б, 21, 21, 5, 6, 75; Балановска пътека 1, 15, 1Б; Васил Левски Вила Майка; Дупница Бл; Комитска Къща, 1, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 31Б, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Люляк Бл; М. Гурдево Никола Малашевски 20, 3, 8, 45, 9, 5, 7; Патрики Сандев Вила, 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 97; Разметаница 36, 38, 5, 50, 7; Саморанска 9; Скакавица Къща, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 21, 22, 22Г, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; ТП Помпена станция на Тец Б. дол Труд 15; Хан Кубрат 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8А; Пиперево; Мтп Шивашки Цех с. Пиперево, Общ. Дупница

На 26.01.2017 г. /08:30 - 09:00 ч./ - Дупница № 1624 Алеко 1; Аракчийски Мост 12А, 13, 15, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 28, 29, 2А, 2Б, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 35А, 35Б, 36, 37, 38, 39, 3Б, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 4Б, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59А, 5Б, 6, 60, 60А, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 8Б, 21, 21, 5, 6, 75; Балановска пътека 1, 15, 1Б; Васил Левски Вила Майка; Дупница Бл; Комитска Къща, 1, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 31Б, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Люляк Бл; М. Гурдево Никола Малашевски 20, 3, 8, 45, 9, 5, 7; Патрики Сандев Вила, 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 97; Разметаница 36, 38, 5, 50, 7; Саморанска 9; Скакавица Къща, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 21, 22, 22Г, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; ТП Помпена станция на Тец Б. дол Труд 15; Хан Кубрат 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8А; Пиперево; Мтп Шивашки Цех с. Пиперево, Общ. Дупница

На 26.01.2017 г. /12:30 - 12:45 ч./ - Община Дупница град Дупница; улици: Академик Петър Динеков 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 39; Александър Стамболийски 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 27А, 29, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 28, 30, 30А, 31, 32, 33, 35; Асен Златаров 1, 3, 4, 5, 6, 8, 3; Асен Меджидиев 1, 3, 4, 5, 7, 7А, 9; Атанас Величков 1; Бистрица 51, 75, 76, 73 73, 77 77, 80, 82, 83, бл. 112, 56, 57, 58, 6, до ТП Строител, Павилион, бл. 42, 43, 44, 45, бл. 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, бл. 5, 79, 80, 81, 82, 83, до бл. 79, бл. 62, 63, 64, 65, 66, бл. 67, 68, 69, 70, 71, 79, Стария Супер, бл. 72, 73, 75, 76, 77, 9, бл. 84, 87, 88, 90, бл. 91; Братя Миладинови 12, 3; Бричи Бор 1; Бузлуджа 1, 100, 102, 104, 108, 11, 110, 112, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 9, 90, 92, 94, 96, 98, 12, 2, 8, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 56, 58, 58 А, 58А, 60, 60А, 62, 62 А, 64, 64А, 66, 66А, 68, 68А, 70, 70А; Велико Търново 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 18 18, 32, 34, 41, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 76; Владимир Димитров Майстора 1, 10, 12, 2, 2 А, 3, 4, 5, 5 А, 6, 7, 8, 9; Влахина планина 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 7; Генерал Владимир Вазов 24, 25, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 24, 25 25, 26; Двадесет и Втори март 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 9, 7, 9; Евтим Трайчев 1, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 26А, 27, 27А, 28, 28А, 29, 29А, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4А, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 6, 61, 7, 8, 9, 79, 81; Еделвайс 1, 2, 4, 7, 9, 2, 1, 1 1, 2, 2 2; Жива Вода 10, 12, 14, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45; Иван Вазов 13; Иван Шишман 1, 10, 12, 14, 16, 2, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 70, 70 1, 70 2, 70 3, 72 2, 2, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70; Искър 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 4, 6, 8; Калина 1, 11, 12, 16, 2, 20, 3, 30, 6, 60, 9, 24; Калоян 2, 3, 3А, 4, 5, 5А; Княз Ал. Батенберг 18, 18 А, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39; Люляк 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, бл. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Максим Горки 1, 11, 13, 2, 15, 15 2, 17, 2 2, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 38, 40, 42; Местност Савако Никола Чомаков 1, 13А, 5; Отец Полихроний Вила, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 42, 43, 44, 45, 5, 50, 54, 6, 7, 8, 9; Професор Ал. Балабанов 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46; Ропотамо 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Росица 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Свети Иван Рилски 25; Средец 1, 3; Фенерка 40, 42, 44, 46, 48; Цар Симеон Велики 34, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 45; Чавдар войвода бл. 18, 19, 20, 21; Кюстендил; Бистрица 83

На 26.01.2017 г. /14:15 - 14:30 ч./ - Община Дупница град Дупница; улици: Академик Петър Динеков 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 39; Александър Стамболийски 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 27А, 29, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 28, 30, 30А, 31, 32, 33, 35; Асен Златаров 1, 3, 4, 5, 6, 8, 3; Асен Меджидиев 1, 3, 4, 5, 7, 7А, 9; Атанас Величков 1; Бистрица 51, 75, 76, 73 73, 77 77, 80, 82, 83, бл. 112, 56, 57, 58, 6, до ТП Строител, Павилион, бл. 42, 43, 44, 45, бл. 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, бл. 5, 79, 80, 81, 82, 83, до бл. 79, бл. 62, 63, 64, 65, 66, бл. 67, 68, 69, 70, 71, 79, Стария Супер, бл. 72, 73, 75, 76, 77, 9, бл. 84, 87, 88, 90, бл. 91; Братя Миладинови 12, 3; Бричи Бор 1; Бузлуджа 1, 100, 102, 104, 108, 11, 110, 112, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 9, 90, 92, 94, 96, 98, 12, 2, 8, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 56, 58, 58 А, 58А, 60, 60А, 62, 62 А, 64, 64А, 66, 66А, 68, 68А, 70, 70А; Велико Търново 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 18 18, 32, 34, 41, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 76; Владимир Димитров Майстора 1, 10, 12, 2, 2 А, 3, 4, 5, 5 А, 6, 7, 8, 9; Влахина планина 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 7; Генерал Владимир Вазов 24, 25, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 24, 25 25, 26; Двадесет и Втори март 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 9, 7, 9; Евтим Трайчев 1, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 26А, 27, 27А, 28, 28А, 29, 29А, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4А, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 6, 61, 7, 8, 9, 79, 81; Еделвайс 1, 2, 4, 7, 9, 2, 1, 1 1, 2, 2 2; Жива Вода 10, 12, 14, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45; Иван Вазов 13; Иван Шишман 1, 10, 12, 14, 16, 2, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 70, 70 1, 70 2, 70 3, 72 2, 2, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70; Искър 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 4, 6, 8; Калина 1, 11, 12, 16, 2, 20, 3, 30, 6, 60, 9, 24; Калоян 2, 3, 3А, 4, 5, 5А; Княз Ал. Батенберг 18, 18 А, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39; Люляк 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, бл. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Максим Горки 1, 11, 13, 2, 15, 15 2, 17, 2 2, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 38, 40, 42; Местност Савако Никола Чомаков 1, 13А, 5; Отец Полихроний Вила, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 42, 43, 44, 45, 5, 50, 54, 6, 7, 8, 9; Професор Ал. Балабанов 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46; Ропотамо 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Росица 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Свети Иван Рилски 25; Средец 1, 3; Фенерка 40, 42, 44, 46, 48; Цар Симеон Велики 34, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 45; Чавдар войвода бл. 18, 19, 20, 21; Кюстендил; Бистрица 83

На 27.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница Андон Величков 4; Васил Разсолков 1, 2, 4; Драгой Болярин 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Дренски рид Вила; Изгрев 1, 4, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 4 4, 5, 5 5, 6, 6 6, 7, 7 7, 8, 9; Орлинска 1 1, 2, 3, 4; Отовица 65, 65А, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93; Паничище 28; Свобода 1; Стръмна 5; Химик бл. 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

На 27.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница Академик Петър Динеков 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 39; Бузлуджа 1, 100, 102, 104, 108, 11, 110, 112, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 9, 90, 92, 94, 96, 98; Велико Търново 18 18, 32, 34, 41, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 90; Генерал Владимир Вазов 24, 25, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 24, 25 25, 26; Двадесет и Втори март 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 9; Евтим Трайчев 79, 81; Ропотамо 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Свети Иван Рилски 25; Средец 1, 3; Чавдар войвода бл. 18, 19, 20, 21

На 27.01.2017 г. /13:45 - 14:00 ч./ - Община Дупница град Дупница; улици: Ана Малашевска 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 7 7, 8, 9; Антим I 13; Аракчийски Мост 1, 10, 12, 13, 14, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 5; Васил Левски 101, 167, 3, 38, 58, 67, 69, 79, 81, 15, 17, 19, 21, 23, 21, 33, 34, 35, 36, 36 А, 36А, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 48, 50, 52, 54, 57, 59, 61, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 85; Венелин 148, 150; Втори Януари 18, 20, 18 18, 20, 20 20, 25, 29, 31, 67 до Транспортна Болница, 2, 4; Иглика 1, 3, 3 А, 5; Индустриална 3; Климент Охридски 10, 2, 2А, 4, 6, 8; Крайречна 11, 13, 15, 21, 4, 5, 7, 9; Кресна 2; Малина 11, 13, 13А, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Миньор 1, 2, 3, 5; Никола Малашевски 17, 19, 20, 21, 50, 9, 19, 20, 32, 34, 35, 36, 5, 9; Отец Паисий 13 А, 20, 13, 2, 13, 13 1, 13 2, 14 13, 15, 18, 20, 24, 7, 9, 19, 21, 22, 3; Пейо К. Яворов бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, бл. 7, 8; Пирин 1, 3, 3 3, 5, 7, 9; Прогона 18, Вилна Зона, Черква, 1, 20; Разметаница 1, 5, УПИ ІV, Кв. 143, 1, 1 В, 10, 11, 12, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 8; Свети Иван Рилски 191, 193, 211, 213, 217, 221, 223, 235, 251, 269, 271, 273, 277, 279, 281, 283, 287, 289, 291, 312, 317 Изход Благоевград, 318 Изход Благоевград, 64, 64, 64 Военен Блок, 64 Военнен Болк, 64 Воеонен Блок, 8 Военен Блок, 7, 1; Стефан Караджа 24, 1, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 16, 18, 1А, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 30, 32, 34, 36; Страхил войвода 5, 51, 54; Тишина 1, 1, 2, Тих Труд, 1, 1 1, 1 2, 1 Тих Труд, 15 2; Труд 1, 10, 11, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Тютюнева Долина 24, 1, 22, 24, 24 24, 7, 7 7; Хаджи Димитър 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 8А; Чаталджа 2; Яворов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4

На 27.01.2017 г. /12:00 - 14:00 ч./ - Община Дупница град Дупница; улица Никола Малашевски 32, 34, 35, 36, 5

На 27.01.2017 г. /12:00 - 12:15 ч./ - Община Дупница град Дупница; улици: Ана Малашевска 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 7 7, 8, 9; Антим I 13; Аракчийски Мост 1, 10, 12, 13, 14, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 5; Васил Левски 101, 167, 3, 38, 58, 67, 69, 79, 81, 15, 17, 19, 21, 23, 21, 33, 34, 35, 36, 36 А, 36А, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 48, 50, 52, 54, 57, 59, 61, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 85; Венелин 148, 150; Втори Януари 18, 20, 18 18, 20, 20 20, 25, 29, 31, 67 до Транспортна Болница, 2, 4; Иглика 1, 3, 3 А, 5; Индустриална 3; Климент Охридски 10, 2, 2А, 4, 6, 8; Крайречна 11, 13, 15, 21, 4, 5, 7, 9; Кресна 2; Малина 11, 13, 13А, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Миньор 1, 2, 3, 5; Никола Малашевски 17, 19, 20, 21, 50, 9, 19, 20, 32, 34, 35, 36, 5, 9; Отец Паисий 13 А, 20, 13, 2, 13, 13 1, 13 2, 14 13, 15, 18, 20, 24, 7, 9, 19, 21, 22, 3; Пейо К. Яворов бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, бл. 7, 8; Пирин 1, 3, 3 3, 5, 7, 9; Прогона 18, Вилна Зона, Черква, 1, 20; Разметаница 1, 5, УПИ ІV, Кв. 143, 1, 1 В, 10, 11, 12, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 8; Свети Иван Рилски 191, 193, 211, 213, 217, 221, 223, 235, 251, 269, 271, 273, 277, 279, 281, 283, 287, 289, 291, 312, 317 Изход Благоевград, 318 Изход Благоевград, 64, 64, 64 Военен Блок, 64 Военнен Болк, 64 Воеонен Блок, 8 Военен Блок, 7, 1; Стефан Караджа 24, 1, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 16, 18, 1А, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 30, 32, 34, 36; Страхил войвода 5, 51, 54; Тишина 1, 1, 2, Тих Труд, 1, 1 1, 1 2, 1 Тих Труд, 15 2; Труд 1, 10, 11, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Тютюнева Долина 24, 1, 22, 24, 24 24, 7, 7 7; Хаджи Димитър 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 8А; Чаталджа 2; Яворов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4

На 27.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Община Дупница град Дупница; улици: Аракчийски Мост 21, 5; Комитска Къща, 1, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 31Б, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; М. Гурдево Никола Малашевски 5; Патрики Сандев Вила, 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 97; Хан Кубрат 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8А

Община Кочериново

На 23.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Община Кочериново село Мурсалево; улици: Бузлуджа Къща, 1, 10, 11, 12, 14, 2, 4, 6, 7, 9; Волга 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 6, 7; Георги Раковски 4, 6; Главен път 79 Димитър Благоев 1, 11, 13, 2, 3, 7; Калоян 11, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 32, 4, 5, 8; Марек Бензиностанция, Павилион, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 7, 9; Москва 4; Мусала 10, 11, 13, 14, 16, 2, 3, 6, 7, 8, 9; Струма 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Христо Ботев 1, 2, 26, 30; Юри Гагарин 1, 11, 13, 16, 2, 20, 5, 7, 9; Радомир; Отец Паисий 26

На 23.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Община Кочериново село Мурсалево; улици: Варшава 2, 30, 4, 6, 8; Васил Демиревски 10, 11, 14, 16, 18, 7, 9; Васил Левски 11, 13, 2, 4, 5, 6, 7; Вела Пеева 1, 2, 6, 8; Гео Милев 1, 3, 4, 6; Дунав 1; Жданов Бунгало, 1, 2, 7, 9; Ивайло 1, 2, 4, 5, 7; Калин 3; Калоян 42; Клокотница 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Кокиче Вила, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 5; Крум Шушков 1, 2, 3, 5, 7; Люлин 1; Марек 1, 30; Никола Вапцаров 12, 14, 2, 4, 5; Осогово 1, 3; Поп Андрей 1, 2; Прага 1; Рила 2, 4; Септемврийска Слава Бунгало, Вила, 1, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 4, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 7, 9; Тинтява Бунгало, 3; Толбухин 1, 2; Хавана 1; Хаджи Димитър 4, 6; Христаки Павлович. 2; Христо Ботев 039, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 66, 70, 72, 74, 78, 80, 82; Шейново 4

На 24.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Община Кочериново село Мурсалево; улици: Васко Манолов 1; Калоян 27, 29, 30; Москва 1, 2, 4, 6, 8; Мусала 13, 2; Плиска Къща, 1, 10, 12, 2, 23, 3, 4, 5, 6 Жилище, 6, 7, 8, 9; Септемврийска Слава 24; Христо Ботев 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 8, 9; Юри Гагарин 10, 12, 14, 17, 19, 23

На 24.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Община Кочериново село Мурсалево; улици: Александър Стамболийски 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8; Васил Демиревски 1, 13, 2, 6, 8; Васко Манолов 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Калоян 10, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 5; Кокиче 23; Македония 2, 3, 5, 7; Мара Малеева 1, 10, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 5; Марек 3, 58; Септемврийска Слава 14, 16, 2, 20, 22, 4; Тинтява 5; Христо Ботев 12; Шейново 1, 2, 4, 5, 6; Шипка 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Юри Гагарин 16; Яне Сандански 11, 17, 19, 21, 5, 8, 9

На 27.01.2017 г. /09:30 - 11:00 ч./ - Община Кочериново град Кочериново; улици: Бачо Киро 3; Братя Костови 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов 11; Кокиче 2; М. Бангоев 22, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45; Оборище 1, 2, 3, 4, 5; Олга Стоянова 1; път 107 Свети Иван Рилски 102, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 113, 116, 118, 119, 120, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 55; Спартак 1, 2; Средна Гора 10, 2, 32, 4, 5, 6, 7, 9; Трети март 1, 3; Х-301, Кв. 31 Христо Сокола 1, 3, 5; Чайка 2; Ятак 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Община Кюстендил

На 23.01.2017 г. /10:00 - 12:00 ч./ - Кюстендил Евлоги Георгиев 1, 2, 3, 4, 4А, 5; Ивайло 1, 11, 13, 2, 3, 5, 5 А, 5А, 7, 7А, 9, 9А; Климент Охридски 10, 12, 14, 4, 5 5, 6; Райна Цанева 12, 14, 16, 4, 6, 8; Стефан Караджа 11, 13, 15, 2, 25, 25 8, 3, 3А, 5, 6, 7 1, 8; Страцин 1; Цар Асен 11, 13, 20, 22, 9; Цар Симеон 1-ви 45, 47

На 23.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Соволяно Антон Иванов 3; Божур 2, 3, 4, 5, 6, 8; Васил Левски 4; Възход 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8; Георги Кирков 10, 12, 4, 6, 8; Георги С. Раковски 2; Девети септември 100, 101, 102, 103, 106, 108, 110, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 75, 76, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Здравец 1, 10, 11, 12, 17, 2, 2А, 4, 6, 7, 8, 9; Кокиче 1, 3, 4, 5; Комсомолска 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Любен Харалампиев 13; Местност Брегове Младост 12, 14, 16; Пионер 1, 10, 12, 4, 5, 6, 7; Руен 22, 24, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 5, 50; Христо Божички 1, 2, 4, 6, 7, 8; Христо Ботев 14, 16, 3; Ябълка 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9

На 24.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Жиленци Махала Чифлика; Кюстендил; Прогона; Лозно; Васил Левски 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Георги Бенковски 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 22, 46, 8; Дрин 2, 4; Китка 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Осогово 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 5, 7, 9; Паисий Хилендарски 10, 11, 12, 13, 14, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Стадиона 6; Стефан Караджа 1, 15, 2, 4, 5, 9; Стоян Лудев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Цанко Церковски 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 4, 40, 42, 6, 7, 8, 9; Четиринадесети май Оптичен Шкаф, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 61, 63, 64, 65, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 86, 87, 9, 94

На 24.01.2017 г. /15:00 - 16:00 ч./ - Драговищица, Общ. Кюстендил Акация 1, 2, 3, 5; Априлско въстание 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 3, 30, 4, 7, 8; Асен Златаров 1, 3, 5, 7; Атанас Достин 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9; Бреза 1, 2; Брест 1, 1А, 2А; Генерал Савойски 10, 11, 12, 13, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Григоров Фарадей 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Девети септември 26, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 77А, 79; Димитър Каляшки 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Земен 28; Иван Пашалийски 1, 12; Индустриална 1; Искра 1, 2, 4; Кирил и Методий 1, 2, 2А, 3, 5; Лале 1, 2, 4, 6, 8; Липа 22; Места 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Младост 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Опълченска 1, 3; Охрид 1, 2, 3, 4; Преслав 1, 10, 11, 12, 15, 4; Рила 3; Руен 1, 4, 5, 6, 7; Славчо Темкин 29; Спартак 1, 4, 6; Спортист 2, 3, 4, 5, 6, 8; Стоян Лудев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Черница 2, 4, 5, 6; Шести септември 16; Средорек, Общ. Трекляно; Местностдупни камък; Уши; 030001 М. Под пътя

На 24.01.2017 г. /10:00 - 16:00 ч./ - с. Горно Уйно и с. Полетинци - Общ. Кюстендил

На 24.01.2017 г. /10:00 - 11:00 ч./ - Драговищица, Общ. Кюстендил Акация 1, 2, 3, 5; Априлско въстание 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 3, 30, 4, 7, 8; Асен Златаров 1, 3, 5, 7; Атанас Достин 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9; Бреза 1, 2; Брест 1, 1А, 2А; Генерал Савойски 10, 11, 12, 13, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Григоров Фарадей 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Девети септември 26, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 77А, 79; Димитър Каляшки 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Земен 28; Иван Пашалийски 1, 12; Индустриална 1; Искра 1, 2, 4; Кирил и Методий 1, 2, 2А, 3, 5; Лале 1, 2, 4, 6, 8; Липа 22; Места 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Младост 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Опълченска 1, 3; Охрид 1, 2, 3, 4; Преслав 1, 10, 11, 12, 15, 4; Рила 3; Руен 1, 4, 5, 6, 7; Славчо Темкин 29; Спартак 1, 4, 6; Спортист 2, 3, 4, 5, 6, 8; Стоян Лудев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Черница 2, 4, 5, 6; Шести септември 16; Средорек, Общ. Трекляно; Местностдупни камък; Уши; 030001 М. Под пътя

На 24.01.2017 г. /15:00 - 16:00 ч./ - Гюешево 000053 Васил Левски 1, 1, 10, 11, 2, 3, 5; Георги Раковски 1, 10, 12, 2, 3, 6, 8; Иван Вазов 1, 2, 3, 4; Ильо войвода 1, 10, 11, 14, 18, 19, 2, 25, 27, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кирил и Методий 10, 13, 3, 5, 8; Комсомолска 12, 14, 17, 20, 21, 25; Махала Цървенджийска Младен Тасков 1, 2, 3, 4; Отец Паисий 1, 2, 1, 10, 10, 14, 15, 17, 18, 2, 22, 25, 26, 27, 28, 3, 5, 6, 7; Поручик Борис Чуковски 4; Руен 1, 5; Румяна войвода 13, 14, 4, 5, 6; Стефан Караджа 10, 11, 12, 14, 15, 17, 3, 7, 8, 9, 17, 2, 4, 8; Стойо Якимов Георгиев 2, 3, 7; Стоян Лудев 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 6, 8; Хан Аспарух 4; Долно село; М. Планиница; Каменичка Скакавица; Васил Левски 10, 12, 15, 19, 26, 3, 30, 4, 6, 7, 9; Здравец 1, 3; Каменица 1, 10, 13, 4, 6; Осогово 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 31, 4, 6, 8, 2; Хаджи Димитър 4; Раненци; Людмила Живкова 2

На 24.01.2017 г. /10:00 - 11:00 ч./ - Гюешево 000053 Васил Левски 1, 1, 10, 11, 2, 3, 5; Георги Раковски 1, 10, 12, 2, 3, 6, 8; Иван Вазов 1, 2, 3, 4; Ильо войвода 1, 10, 11, 14, 18, 19, 2, 25, 27, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кирил и Методий 10, 13, 3, 5, 8; Комсомолска 12, 14, 17, 20, 21, 25; Махала Цървенджийска Младен Тасков 1, 2, 3, 4; Отец Паисий 1, 2, 1, 10, 10, 14, 15, 17, 18, 2, 22, 25, 26, 27, 28, 3, 5, 6, 7; Поручик Борис Чуковски 4; Руен 1, 5; Румяна войвода 13, 14, 4, 5, 6; Стефан Караджа 10, 11, 12, 14, 15, 17, 3, 7, 8, 9, 17, 2, 4, 8; Стойо Якимов Георгиев 2, 3, 7; Стоян Лудев 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 6, 8; Хан Аспарух 4; Долно село; М. Планиница; Каменичка Скакавица; Васил Левски 10, 12, 15, 19, 26, 3, 30, 4, 6, 7, 9; Здравец 1, 3; Каменица 1, 10, 13, 4, 6; Осогово 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 31, 4, 6, 8, 2; Хаджи Димитър 4; Раненци; Людмила Живкова 2

На 25.01.2017 г. /14:00 - 15:00 ч./ - Горна Гращица Алеко Константинов 1, 2; Александър Димитров 1, 2, 3, 4, 5; Александър Стамболийски 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вела Пеева 8, 9; Вола 1, 2, 3, 4; Генерал Владимир Заимов 1, 2, 3, 4; Георги Бенковски 10, 8, 2, 4, 6; Георги Димитров 24, 57; Георги Раковски 11, 13, 14, 15, 16, 5, 7, 9; Девети септември 2, 4; Иван Вазов 3, 4, 5, 6, 8; Лавеле 1, 2, 3, 4, 5, 7; Ленин 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 2, 30, 6; Петър Берон 1, 4, 5, 7, 9; Спартак 10, 12, 2, 8; Страцин 1, 2А, 3, 4, 6; Струма 1, Къща, 10, 11, 15, 17, 18, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тодор Каблешков 1, 2, 3; Томанова 1, 10, 11, 12, 15, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух 1, 2, 3, Къща, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 6, 7, 8; Шипка 10, 2, 4, 6, 8; Юри Гагарин 1, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 3, 31, 5, 6, 7, 8, 9, 43, 55, 59; дворище, Общ. Кюстендил; Девети септември 21, 8; Лиляна Димитрова 2; Местонст Брестиките Раденко Видински 19; Стоян Лудев 6; Христо Ботев 1, 13; Коняво; 000906 Кв. 38432 Алеко Константинов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9; Александър Стамболийски 1, 10, 10А, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 7, 8, 91; Бачо Киро 1, 3, 5; Бенковски 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 7, 9; Бор 2, 4, 6; Васил Левски 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Виден 1, 2, 3, 4, 5, 6; Владимир Поп Томов 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 4, 6, 8; Възраждане 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 8, 23, 25, 8; Георги Димитров 1, 1, 10, 11, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 9; Георги Кирков 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 25, 27, 29, 2А, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 9, 24, 26, 26А, 30, 32, 35, 37, 41, 43, 45; Даскал Димитър Стоянов 1, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9А, 18, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 65, 67; Девети септември 1, 3, 4, 6, 7, 8; Димитър Благоев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Димитър Каляшки 1, 2, 4, 6, 3, 8; Жельо Демиревски 10, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9; Здравец 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Иван Вазов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1А, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 21, 23, 25, 27, 9; Извора 1, 2, 4; Изгрев 1, 3, 5, 7; Кирил и Методий 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Ленин 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 45, 5, 56, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91; Лехово 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6; Людмила Живкова 10, 2, 4, 6, 8, 8А, 12, 13, 14, 16, 18; Маркова Стъпка 1, 2, 3, 5; Мусала 1, 2, 3, 4, 5; Незабравка 1, 2, 4; Никола Димитров 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 5, 8; Осогово 2, 2А, 3, 4, 5, 9; Отец Паисий 2; Петко Р. Славейков 2, 4; Раковска 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рила 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Руен 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Симеон Въжаров 1, 11, 2, 3, 5, 5А, 6А, 7, 9; Стадиона 1, 2, 3, 5, 5А; Стоян Лудев 1, 3, 4, 6, 8; Странджата 1, 12, 14, 2, 4, 6, 7, 10, 3, 5, 8; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 3А, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Копиловци, Общ. Кюстендил; Бистрица 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26; Васил Левски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Възраждане 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 8, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Димитър Благоев 4, 6; Драговищица 4, 6, 8; Елин Пелин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Звезда 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7; Иглика 1, 2, 3, 4, 6, 8; Индустриална 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 42, 43, 44, 46, 5, 6, 7, 8, 9; Местност Базето Мир 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Нов Живот 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15; Овощарска 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 6, 8; Околовръстна 1, 11, 13, 2, 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 25, 37, 41, 43, 45, 47, 8, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 33, 35, 4, 6; Пейо Яворов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Спасовица 1, 2, 3; Стоян Тренев 1, 101, 105, 107, 11, 13, 3, 5, 56, 64, 7, 70, 9, 10, 101, 103, 105, 107, 109, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 42, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 103, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 6, 62, 68, 72, 77, 78, 80, 97, 99, 17, 19, 93; Струма 1, 3, 4, 6, 8; Търговска 3, 4, 5, 7; Христо Смирненски 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Щастие 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Кюстендил; Бузлуджа 125; Петър Ников 3; Цар Освободител 267; Николичевци; Васил Левски 17, 19, 21, 23, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Васил Петлешков 1, 3, 4; Никола Вапцаров 5; Николичевски път 2, 39; Овощарски Институт 1; Стоян Лудев 1, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70; Струма 1, 2, 3, 6; Черемидарница Ябълка 2; Скриняно; Александър Стамболийски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 22, 26, 3, 30, 32, 32А, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Бистрица 1, 3; Витоша 10, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Емил Шекерджийски 6; Марица 1, 2, 3; Оборище 1, 2, 3; Пейо Яворов 10, 12, 8; Пролетарска 9; Свилен Русев 1, 2, 4; Стопански двор Стоян Лудев 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 96 Б, 96А, 98, 99; Чайка 2, 4, 5, 7, 8; Шипка 1, 10, 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Щастие 5; Цървеняно; 002224 Местност Ридо; Мест. Пояница; Ябълково, Общ. Кюстендил; Бенковски Васил Левски 10, 11, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 6; Георги Димитров 10, 11, 12, 14, 16, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Девети септември 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 27, 29; Димитър Каляшки 11, 8, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 8; Кирил и Методий 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 3, 5, 7, 9, 25, 28, 8; Ленин 123, 2, 4, 8; Местност Пешо Поле Овощарска 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 19А, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Първи май 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 7, 8, 30, 58, 72; Славейков 1, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 24, 26, 31, 33, 35; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

На 25.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Соволяно Васил Левски 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Георги Кирков 14, 15, 18, 3, 5; Девети септември 138, 139, 139А, 143, 145, 147, 148, 149, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164; Любикова 1, 10, 11, 12, 13, 16, 2, 3, 4, 7, 8; Осогово 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8; Победа 1, 2, 4, 6; Рила 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 4, 5, 6, 8, 9; Руен 11, 66; Теменуга 1, 5, 6, 7, 8; Хан Омуртаг 2, 7, 9; Ябълка 3, 5, 7

На 25.01.2017 г. /14:00 - 15:00 ч./ - Багренци Александър Стамболийски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2; Андон Разсипийски 2, 3, 4; Бачо Киро 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Васил Коларов 1, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 7, 8; Васил Левски 1, 2, 3, 4; Васил Петлешков 2, 4; Георги Бенковски 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Зеленков 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги С. Раковски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24; Григор Чергов 1, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14; Димитър Каляшки 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 4, 6, 3, 5, 7, 9; Дим. Разсипийски 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2; Дядо Иван Самоволеца 1, 2, 3, 4, 6, 8; Емил Шекерджийски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Иван Вазов 1, 2, 4; Извън регулация Ильо войвода 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 2; Йордан Каймакански 1, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6; Кирил Орловски 11, 12, 13, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 4, 6, 8; Криволак 1, 10, 13, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Крум Джиджински 4; Любен Каравелов 2, 4, 5, 6; Митко Палаузов 10, 13, 15, 17, 8, 11, 3, 5, 6, 7, 9; Осогово 1, 5, 7, 5; Паисий Хилендарски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Панайот Волов 1, 2, 3, 4, 6; Панайот Хитов 2, 4, 6, 8; Райна Княгиня 1, 2, 4, 6; Рила 2; Руен 11, 13; Румена войвода 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Стара планина 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Стефан Караджа 1, 10, 15, 16, 3, 4, 6, 8, 3; Струма 1, 11, 13, 15, 3, 5; Тодор Каблешков 1, 3, 4, 5, 6, 7; Харалампи Разсипийски 10, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; Шипка 2; Гирчевци; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 38, 5, 6, 7, 9; Васил Коларов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8; Димитър Каляшки 1, 12, 14, 15, 16, 3, 5, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 4; Марин Дринов 1, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 10, 12, 2, 4, 6, 8; Христо Ботев 10, 11, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 3, 5, 57, 6, 7, 9; Горна Гращица; Александър Димитров Язовир; Антон Иванов 10; Двадесет и Трети септември 5, 6; Девети май 9; Девети септември 7; Дрин 2, 4, 8; Изгрев 1, 2; Ленин 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53; Любен Каравелов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Местност Заечки Камик Опълченска 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 37, 4, 6, 8, 9; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 2, 4; Цар Симеон 1, 2, 3, 5; Юри Гагарин 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60; Долна Гращица; Александър Стамболийски 1; Васил Левски 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Владимир Ил. Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров 11, 13, 17, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Георги Кирков 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Девети септември 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 11, 15, 17, 3, 5, 9; Иглика 1, 2, 4, 6, 9; Лиляна Димитрова 9; Митко Палаузов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Оборище 1, 2, 3, 5, 6, 7; Първи май 1, 3; Румена войвода 1, 5, 7, 9; Свилен Русев 2, 3, 4, 6; Свобода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7; Стефан Караджа 1, 2, 3, 4, 5, 5А; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Шипка 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; Жабокрът; Александър Стамболийски 1, 14, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 18; Бузлуджа 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Васил Коларов 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 9; Васил Левски 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 43; Девети септември 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 6, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60; Еделвайс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Ивайло 2, 3, 4, 5; Иван Вазов 1, 10, 13, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 18, 5; Извън регулацията 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Къща, Скз Жабокът; Калоян 1, 3; Оборище 1, 3, 5; Овощарска 1, 2 Къща, 3, 5, 54; Осми март 10, 2, 4, 6; Осогово 2, 4; Пауталия 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 9; Плиска 1, 10, 12, 13, 15, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4; Помпулузки Бахчи Средец 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Струма 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Суха река 1, 10, 12, 14, 16, 6, 8; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шипка 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 4; Катрище; Боян Колев 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Коларов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14Б, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 5; Девети септември 2, 4; Димитър Каляшки 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 4, 42, 46, 48, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9; Здравка Сапунджийска 10, 12, 2, 3, 6, 7, 8; Капитан Петко войвода 1, 2, 3, 5; Мир 1, 2, 3, 4, 6; Млада Гвардия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Могила 10, 2, 4, 5, 8; Първи май 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Стефан Димитров Иванов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Стоил Колев 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 6, 7, 8; Странджата 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 4, 5, 7, 8; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Червена Армия 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 24, 26, 3, 30, 34, 4, 5, 6, 8, 9; Невестино, Общ. Невестино; VI-124 Александър Стамболийски 1, 10, 12, 14, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 19, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 7, 70, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 35; Асен Златаров 1, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Батак 12, 2, 3, 5, 6; Бузлуджа 1, 10, 12, 14, 16, 18, 8; Васил Левски 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8; Владимир Поптомов 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 64, 7, 9, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 54Б, 55, 57, 59, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Гео Милев 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 5; Георги Трайков 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 5, 6, 7; Елин Пелин 11, 12, 9; Здравец 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Земен 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8; Кокиче 1, 12, 14, 3, 4, 6; Максим Горки 2, 3, 5; Махала Разсолкова Митко Палаузов 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 1, 10, 2, 4, 6, 9, 90; Пробуда 11, 13, 15, 17; Първи май 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 46, 5, 6, 7, 8, 9; Струма 1, 10, 11, 12, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; УПИ ІХ-61, 63, 70, Кв. 22 Хаджи Димитър 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 6, 8, 12, 23; Христо Ботев 10, 12, 4, 6, 8; Юрий Гагарин 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 39, 4, 8, 9, 2, 3; Нови Чифлик; Бивш Стопански двор Борис Тасев 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 6А, 7; Васил Левски 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 6, 8; Владимир Заимов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Девети септември 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 4, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 11, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Паисий Хилендарски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Панайот Волов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1, 13, 15, 16, 17, 2, 5, 7, 9; Христо Ботев 1, 15, 2, 3, 4, 6, 8; Христо Смирненски 1, 10, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 8; Таваличево; Атанас Малинов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Демиревски 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 7, 8; Васил Левски 2; Велин Богданов 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Виден 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8; Георги Димитров 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, 5, 7, 8, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 20, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 61, 65, 67, 69, 71; Григор Манев 1, 3, 4, 7, 8; Девети септември 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 8; Димитър Благоев 1, 10, 13, 15, 19, 2, 23, 27, 29, 31, 37, 4, 6, 9, 37, 39, 41, 43, 45; Еверест 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 84; Иван Калфин 1, 3, 5, 7, 9; Искър 1, 3, 5, 7; Кирил Мазнев 10, 12, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Кирил Николов-Странджата 1, 2, 3, 4, 7, 9; Кокиче 1, 2, 3, 5; Костадин Чесновски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 8, 9, 19; Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 8, 9, 16, 21, 29, 31; Мусала 2, 4; Осогово 2, 4; Пирин 1, 2, 4; Рила Скз Таваличево, 1, 3; Руен 1, 2, 3, 4; Станке Димитров 1, 11, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 39; Стефан Димитров 10, 11, 15, 2, 3, 9, 26, 30, 36; Страцин 2, 3; Струма 1, 2, 3, 4; Харалампи Аничкин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Харалампи Митов 1, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 7, 8; Христо Ботев 1, 11, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Манев 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Юри Гагарин 1, 11, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10; Търновлаг; Васил Йорданов 10, 12, 14, 14А, 16, 2, 20, 20А, 6, 8, 8А; Иван Андонов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кирил Тонев 1, 13, 15, 3, 7, 9; Лиляна Димитрова 1 Цех За Олио, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47А, 6, 7, 8, 9; Мата Стоименова 11, 15, 16, 17, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Осогово 1, 2, 3; Партизанска 11, 13, 15, 19, 21, 3, 7; Стоян Стоименов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Струма 1, 10, 12, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Трети март 1, 3, 5; Четирци; М. Топилата

На 25.01.2017 г. /09:45 - 11:00 ч./ - Багренци Александър Стамболийски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2; Андон Разсипийски 2, 3, 4; Бачо Киро 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Васил Коларов 1, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 7, 8; Васил Левски 1, 2, 3, 4; Васил Петлешков 2, 4; Георги Бенковски 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Зеленков 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги С. Раковски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24; Григор Чергов 1, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14; Димитър Каляшки 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 4, 6, 3, 5, 7, 9; Дим. Разсипийски 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2; Дядо Иван Самоволеца 1, 2, 3, 4, 6, 8; Емил Шекерджийски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Иван Вазов 1, 2, 4; Извън регулация Ильо войвода 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 2; Йордан Каймакански 1, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6; Кирил Орловски 11, 12, 13, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 4, 6, 8; Криволак 1, 10, 13, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Крум Джиджински 4; Любен Каравелов 2, 4, 5, 6; Митко Палаузов 10, 13, 15, 17, 8, 11, 3, 5, 6, 7, 9; Осогово 1, 5, 7, 5; Паисий Хилендарски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Панайот Волов 1, 2, 3, 4, 6; Панайот Хитов 2, 4, 6, 8; Райна Княгиня 1, 2, 4, 6; Рила 2; Руен 11, 13; Румена войвода 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Стара планина 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Стефан Караджа 1, 10, 15, 16, 3, 4, 6, 8, 3; Струма 1, 11, 13, 15, 3, 5; Тодор Каблешков 1, 3, 4, 5, 6, 7; Харалампи Разсипийски 10, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; Шипка 2; Гирчевци; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 38, 5, 6, 7, 9; Васил Коларов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8; Димитър Каляшки 1, 12, 14, 15, 16, 3, 5, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 4; Марин Дринов 1, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 10, 12, 2, 4, 6, 8; Христо Ботев 10, 11, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 3, 5, 57, 6, 7, 9; Горна Гращица; Александър Димитров Язовир; Антон Иванов 10; Двадесет и Трети септември 5, 6; Девети май 9; Девети септември 7; Дрин 2, 4, 8; Изгрев 1, 2; Ленин 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53; Любен Каравелов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Местност Заечки Камик Опълченска 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 37, 4, 6, 8, 9; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 2, 4; Цар Симеон 1, 2, 3, 5; Юри Гагарин 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60; Долна Гращица; Александър Стамболийски 1; Васил Левски 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Владимир Ил. Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров 11, 13, 17, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Георги Кирков 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Девети септември 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 11, 15, 17, 3, 5, 9; Иглика 1, 2, 4, 6, 9; Лиляна Димитрова 9; Митко Палаузов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Оборище 1, 2, 3, 5, 6, 7; Първи май 1, 3; Румена войвода 1, 5, 7, 9; Свилен Русев 2, 3, 4, 6; Свобода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7; Стефан Караджа 1, 2, 3, 4, 5, 5А; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Шипка 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; Жабокрът; Александър Стамболийски 1, 14, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 18; Бузлуджа 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Васил Коларов 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 9; Васил Левски 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 43; Девети септември 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 6, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60; Еделвайс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Ивайло 2, 3, 4, 5; Иван Вазов 1, 10, 13, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 18, 5; Извън регулацията 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Къща, Скз Жабокът; Калоян 1, 3; Оборище 1, 3, 5; Овощарска 1, 2 Къща, 3, 5, 54; Осми март 10, 2, 4, 6; Осогово 2, 4; Пауталия 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 9; Плиска 1, 10, 12, 13, 15, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4; Помпулузки Бахчи Средец 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Струма 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Суха река 1, 10, 12, 14, 16, 6, 8; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шипка 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 4; Катрище; Боян Колев 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Коларов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14Б, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 5; Девети септември 2, 4; Димитър Каляшки 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 4, 42, 46, 48, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9; Здравка Сапунджийска 10, 12, 2, 3, 6, 7, 8; Капитан Петко войвода 1, 2, 3, 5; Мир 1, 2, 3, 4, 6; Млада Гвардия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Могила 10, 2, 4, 5, 8; Първи май 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Стефан Димитров Иванов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Стоил Колев 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 6, 7, 8; Странджата 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 4, 5, 7, 8; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Червена Армия 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 24, 26, 3, 30, 34, 4, 5, 6, 8, 9; Невестино, Общ. Невестино; VI-124 Александър Стамболийски 1, 10, 12, 14, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 19, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 7, 70, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 35; Асен Златаров 1, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Батак 12, 2, 3, 5, 6; Бузлуджа 1, 10, 12, 14, 16, 18, 8; Васил Левски 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8; Владимир Поптомов 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 64, 7, 9, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 54Б, 55, 57, 59, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Гео Милев 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 5; Георги Трайков 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 5, 6, 7; Елин Пелин 11, 12, 9; Здравец 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Земен 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8; Кокиче 1, 12, 14, 3, 4, 6; Максим Горки 2, 3, 5; Махала Разсолкова Митко Палаузов 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 1, 10, 2, 4, 6, 9, 90; Пробуда 11, 13, 15, 17; Първи май 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 46, 5, 6, 7, 8, 9; Струма 1, 10, 11, 12, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; УПИ ІХ-61, 63, 70, Кв. 22 Хаджи Димитър 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 6, 8, 12, 23; Христо Ботев 10, 12, 4, 6, 8; Юрий Гагарин 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 39, 4, 8, 9, 2, 3; Нови Чифлик; Бивш Стопански двор Борис Тасев 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 6А, 7; Васил Левски 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 6, 8; Владимир Заимов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Девети септември 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 4, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 11, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Паисий Хилендарски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Панайот Волов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1, 13, 15, 16, 17, 2, 5, 7, 9; Христо Ботев 1, 15, 2, 3, 4, 6, 8; Христо Смирненски 1, 10, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 8; Таваличево; Атанас Малинов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Демиревски 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 7, 8; Васил Левски 2; Велин Богданов 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Виден 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8; Георги Димитров 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, 5, 7, 8, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 20, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 61, 65, 67, 69, 71; Григор Манев 1, 3, 4, 7, 8; Девети септември 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 8; Димитър Благоев 1, 10, 13, 15, 19, 2, 23, 27, 29, 31, 37, 4, 6, 9, 37, 39, 41, 43, 45; Еверест 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 84; Иван Калфин 1, 3, 5, 7, 9; Искър 1, 3, 5, 7; Кирил Мазнев 10, 12, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Кирил Николов-Странджата 1, 2, 3, 4, 7, 9; Кокиче 1, 2, 3, 5; Костадин Чесновски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 8, 9, 19; Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 8, 9, 16, 21, 29, 31; Мусала 2, 4; Осогово 2, 4; Пирин 1, 2, 4; Рила Скз Таваличево, 1, 3; Руен 1, 2, 3, 4; Станке Димитров 1, 11, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 39; Стефан Димитров 10, 11, 15, 2, 3, 9, 26, 30, 36; Страцин 2, 3; Струма 1, 2, 3, 4; Харалампи Аничкин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Харалампи Митов 1, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 7, 8; Христо Ботев 1, 11, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Манев 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Юри Гагарин 1, 11, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10; Търновлаг; Васил Йорданов 10, 12, 14, 14А, 16, 2, 20, 20А, 6, 8, 8А; Иван Андонов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кирил Тонев 1, 13, 15, 3, 7, 9; Лиляна Димитрова 1 Цех За Олио, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47А, 6, 7, 8, 9; Мата Стоименова 11, 15, 16, 17, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Осогово 1, 2, 3; Партизанска 11, 13, 15, 19, 21, 3, 7; Стоян Стоименов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Струма 1, 10, 12, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Трети март 1, 3, 5; Четирци; М. Топилата

На 25.01.2017 г. /10:00 - 11:00 ч./ - Горна Гращица Алеко Константинов 1, 2; Александър Димитров 1, 2, 3, 4, 5; Александър Стамболийски 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Вела Пеева 8, 9; Вола 1, 2, 3, 4; Генерал Владимир Заимов 1, 2, 3, 4; Георги Бенковски 10, 8, 2, 4, 6; Георги Димитров 24, 57; Георги Раковски 11, 13, 14, 15, 16, 5, 7, 9; Девети септември 2, 4; Иван Вазов 3, 4, 5, 6, 8; Лавеле 1, 2, 3, 4, 5, 7; Ленин 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 2, 30, 6; Петър Берон 1, 4, 5, 7, 9; Спартак 10, 12, 2, 8; Страцин 1, 2А, 3, 4, 6; Струма 1, Къща, 10, 11, 15, 17, 18, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тодор Каблешков 1, 2, 3; Томанова 1, 10, 11, 12, 15, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух 1, 2, 3, Къща, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 6, 7, 8; Шипка 10, 2, 4, 6, 8; Юри Гагарин 1, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 3, 31, 5, 6, 7, 8, 9, 43, 55, 59; дворище, Общ. Кюстендил; Девети септември 21, 8; Лиляна Димитрова 2; Местонст Брестиките Раденко Видински 19; Стоян Лудев 6; Христо Ботев 1, 13; Коняво; 000906 Кв. 38432 Алеко Константинов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9; Александър Стамболийски 1, 10, 10А, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 7, 8, 91; Бачо Киро 1, 3, 5; Бенковски 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 7, 9; Бор 2, 4, 6; Васил Левски 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Виден 1, 2, 3, 4, 5, 6; Владимир Поп Томов 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 4, 6, 8; Възраждане 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 8, 23, 25, 8; Георги Димитров 1, 1, 10, 11, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 9; Георги Кирков 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 25, 27, 29, 2А, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 9, 24, 26, 26А, 30, 32, 35, 37, 41, 43, 45; Даскал Димитър Стоянов 1, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9А, 18, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 65, 67; Девети септември 1, 3, 4, 6, 7, 8; Димитър Благоев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Димитър Каляшки 1, 2, 4, 6, 3, 8; Жельо Демиревски 10, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9; Здравец 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Иван Вазов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1А, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 21, 23, 25, 27, 9; Извора 1, 2, 4; Изгрев 1, 3, 5, 7; Кирил и Методий 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Ленин 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 45, 5, 56, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91; Лехово 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6; Людмила Живкова 10, 2, 4, 6, 8, 8А, 12, 13, 14, 16, 18; Маркова Стъпка 1, 2, 3, 5; Мусала 1, 2, 3, 4, 5; Незабравка 1, 2, 4; Никола Димитров 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 5, 8; Осогово 2, 2А, 3, 4, 5, 9; Отец Паисий 2; Петко Р. Славейков 2, 4; Раковска 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рила 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Руен 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Симеон Въжаров 1, 11, 2, 3, 5, 5А, 6А, 7, 9; Стадиона 1, 2, 3, 5, 5А; Стоян Лудев 1, 3, 4, 6, 8; Странджата 1, 12, 14, 2, 4, 6, 7, 10, 3, 5, 8; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 3А, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Копиловци, Общ. Кюстендил; Бистрица 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26; Васил Левски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Възраждане 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 8, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Димитър Благоев 4, 6; Драговищица 4, 6, 8; Елин Пелин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Звезда 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7; Иглика 1, 2, 3, 4, 6, 8; Индустриална 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 42, 43, 44, 46, 5, 6, 7, 8, 9; Местност Базето Мир 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Нов Живот 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15; Овощарска 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 6, 8; Околовръстна 1, 11, 13, 2, 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 25, 37, 41, 43, 45, 47, 8, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 33, 35, 4, 6; Пейо Яворов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Спасовица 1, 2, 3; Стоян Тренев 1, 101, 105, 107, 11, 13, 3, 5, 56, 64, 7, 70, 9, 10, 101, 103, 105, 107, 109, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 42, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 103, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 6, 62, 68, 72, 77, 78, 80, 97, 99, 17, 19, 93; Струма 1, 3, 4, 6, 8; Търговска 3, 4, 5, 7; Христо Смирненски 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Щастие 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Кюстендил; Бузлуджа 125; Петър Ников 3; Цар Освободител 267; Николичевци; Васил Левски 17, 19, 21, 23, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; Васил Петлешков 1, 3, 4; Никола Вапцаров 5; Николичевски път 2, 39; Овощарски Институт 1; Стоян Лудев 1, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70; Струма 1, 2, 3, 6; Черемидарница Ябълка 2; Скриняно; Александър Стамболийски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 22, 26, 3, 30, 32, 32А, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Бистрица 1, 3; Витоша 10, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Емил Шекерджийски 6; Марица 1, 2, 3; Оборище 1, 2, 3; Пейо Яворов 10, 12, 8; Пролетарска 9; Свилен Русев 1, 2, 4; Стопански двор Стоян Лудев 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 96 Б, 96А, 98, 99; Чайка 2, 4, 5, 7, 8; Шипка 1, 10, 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Щастие 5; Цървеняно; 002224 Местност Ридо; Мест. Пояница; Ябълково, Общ. Кюстендил; Бенковски Васил Левски 10, 11, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 6; Георги Димитров 10, 11, 12, 14, 16, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Девети септември 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 27, 29; Димитър Каляшки 11, 8, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 8; Кирил и Методий 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 3, 5, 7, 9, 25, 28, 8; Ленин 123, 2, 4, 8; Местност Пешо Поле Овощарска 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 19А, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Първи май 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 7, 8, 30, 58, 72; Славейков 1, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 24, 26, 31, 33, 35; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

На 26.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Драговищица, Общ. Кюстендил Акация 1, 2, 3, 5; Асен Златаров 1, 3, 5, 7; Атанас Достин 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9; Бреза 1, 2; Брест 1, 1А, 2А; Димитър Каляшки 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Пашалийски 1, 12; Индустриална 1; Искра 1, 2, 4; Лале 1, 2, 4, 6, 8; Липа 22; Младост 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Спортист 2, 3, 4, 5, 6, 8; Стоян Лудев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Черница 2, 4, 5, 6

На 26.01.2017 г. /13:00 - 13:30 ч./ - Кюстендил Аверки 1, 11, 3, 5, 7, 7А, 7А, 9, 11А; Александър Стамболийски 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 15, 15А, 16, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 30А, 24, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47 А, 48, 49, 49А, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 32, 34, 36 16, 38 15, 38 16, 45, 51, 51 А, 51А, 66, 51, 53, 55, 66, 68, 70, 72, 72А; Братя Миладинови 1, 10, 3, 4, 6, 8; България 12, 13, 14, 16, 18, 18 4, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 2, 26А, 6, 10, 2, 4, 6, 6 6, 6 А; Велбъжд Кафе, Павилион № 4, Тото Пункт; Генерал Заимов 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 8 А, 8А, 5; Генерал Крум Лекарски 1, 15, 2, 5, 9; Гладстон 13, 17, 21 43, 27, 43, 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 17, 19, 21 43, 22 13, 23, 24 14, 3, 33, 35, 43, 5, 7, 9; Гороцветна 14, 23, 25, 26, 29А, 31, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 46А, 42, 50 9, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 60 14, 64, 66, 68, 68А, 70, 74, 49 49, 55; Гургулят 8, на ъгъла С Макариополски, 1, 11, 13, 13А, 15, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 9А; Двадесет и Осми Февруари 6, 8; Демокрация 1 1, 1 Б, 10, 13, 13 16, 13 Б, 14, 15, 16, 6, 8, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 25 А, 30, 30 Г, 32, 34А, 20, 23, 25, 25 А, 27, 38, 29, 29А, 29Б, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40; Димитър Беровски 14, 16; Димитър Грънчаров 1, 10, 18, 2, 4, 6, 16, 18, 3, 3 21, 5, 7; Димчо Дебелянов 1, 1 1, 2, 4, 5, 6; Драгоман 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 6 А, 8, 8 А, 9, 9А; Екзарх Йосиф 10, 10, 12, 14, 18, 2, 4, 6, 6А, 8А; Захари Стоянов 2, 4, 6; Иларион Ловчански 21, 23, 25, 32, 34, 36, 38; Иларион Макариополски 1, 1 Ресторант, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 17, 19, 2, 23, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 16, 18, 20, 20 А, 20А, 27, 27 А, 22, 24 24, 24А, 33, 35; Индустриална 1, 45, 47, 49; Калосия 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 16, 18, 2, 2 А, 20, 22, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 7 А, 7А, 8, 8 А, 9, 9А, 15; Калоян 1, 1А, 2А, 2Б, 2В, 3, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 8 41, 2, 20, 23, 25; Каменица 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кириат Оно 1, 13, 16А, 3, 7, 8, 9; Кирил и Методий 1, 11, 13, 15, 15 А, 3, 5, 7, 9; Клокотница 1, 3, 5; Княз Ал. Батемберг 22, 22, 24, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22 22, 22 24, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А, 21, 23, 23 23, 27, 29, 30, 30 30, 30; Княз Богороди 2; Колуша 37, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Тото Пункт; Константинова баня Кафе, 22 Цкб, 26, 28, 9; Крали Марко 1, 12, 14, 2, 3, 5, 5А, 7, 7А, 9; Кресна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4; Лавале 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 16А, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А; Левски 2, 6, Офис, 1, 1 1, 2, 4; Лиляна Димитрова 3, 3А, 8; Лозенград 1, 10, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 93; Людмил Янков 10, 2, 31, 31Д, 4, 6, 6 А, 6А, 8, 34, 36, 38, 40, 40А, 55; Македония 2, 2 Офис, 2 Ресторант, 2Б; Метохия 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Неофит Рилски 1, 14 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Оборище 10; Орлица 1, 10, 12, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 11, 6; Осоговска 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 21А, 21Б, 21В, 25, 25А, 27, 27 А, 27А, 29, 3, 3А, 5, 7, 9; Отец Паисий 11, 19, 21, 23, 25, 28А, 29, 30, 31, 32, 32 А, 32А, 33, 34, 36, 38, 9, 33 Магазин; Панайот Хитов 1, 2, 2А, 4, 4А, 6; Патриарх Евтимий 2, 4, 6, 6 Б, 3, 1, 1А, 2, 3, 3 3, 6 Б; Пауталия 4; Петър Берон 16, Кантон, Склад; Полковник Стефан Манов 22, 24А, 24А, 26, 26 Къща, 26, 32, 34, 5; Преславска 1, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А; Румена войвода 1; Савойски 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Свети Георги 1 А, 1 Б, 2, 9 Б, 9А, 9Б, 10, 12, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8; Свети Мина 1, 11, 11А, 13, 13А, 24, 26, 26А, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 7, 9, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А; Сливница 37, 37А; Средна Гора 12А, 2, 2А, 4, 6; Стрема 2, 2А, 2Б, 4, 6; Тодор Пеев 4, 6, 8; Три Кладенци 1, 10, 10А, 11, 12, 12 А, 12А, 12Б, 13, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Търговска 1, 11 Кафе, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Хаджи Йоаким 1, 12, 10, 8, 11, 11А, 20, 20 20, 14, 16, 3, 3 А, 3А, 7 40, 9; Хайдушка 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5 А, 6; Хижата Цар Освободител 10, 10 42, 12, 19, 21, 23, 25, 27, 27 А, 42, 12, 52, 54, 54 В, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 17, 19, 29, 29, 31, 35, 35А, 35Б, 49, 49 14, 49 Гараж № 3, 51 13, 33, 33Б, 37, М/У Бл36 и Бл37, 7, 7 36, 7 37, 7 38, 4, 52, 62, 64, 54, 62, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, Павилион, 10 42, 17, 19, 4 46, 6, 8, 8 8, Стол, 13 Преса, 15, 9; Чапаев 10, 4, 6, 8; Черно море 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9; Шейново 1, 1А, 11, 13, 15, 15А, 17, 17А, 19, 1Б, 1В, 21, 3, 5, 7, 9, Бистро Трите Лъва, Кафе; Шести септември Магазин, 11, 13 22, 2 35, 3, 5, 7, 8, 8 Иглика, 9 21, 9 21 А; Юри Гагарин 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9

На 26.01.2017 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Кюстендил Александър Стамболийски 45, 51, 51 А, 51А, 66; България 2; Гладстон 21 43; Гороцветна 42, 50 9, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 60 14, 64, 66, 68, 68А, 70, 74; Двадесет и Осми Февруари 6, 8; Димитър Грънчаров 16, 18, 3, 3 21, 5, 7; Кирил и Методий 3, 5, 7, 9; Княз Ал. Батемберг 22, 22, 24, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22 22, 22 24, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А; Людмил Янков 34, 36, 38; Патриарх Евтимий 2, 4, 6, 6 Б; Средна Гора 12А, 2, 2А, 4

На 26.01.2017 г. /15:00 - 16:00 ч./ - Кюстендил Аверки 1, 11, 3, 5, 7, 7А, 7А, 9, 11А; Александър Стамболийски 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 15, 15А, 16, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 30А, 24, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47 А, 48, 49, 49А, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 32, 34, 36 16, 38 15, 38 16, 45, 51, 51 А, 51А, 66, 51, 53, 55, 66, 68, 70, 72, 72А; Братя Миладинови 1, 10, 3, 4, 6, 8; България 12, 13, 14, 16, 18, 18 4, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 2, 26А, 6, 10, 2, 4, 6, 6 6, 6 А; Велбъжд Кафе, Павилион № 4, Тото Пункт; Генерал Заимов 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 8 А, 8А, 5; Генерал Крум Лекарски 1, 15, 2, 5, 9; Гладстон 13, 17, 21 43, 27, 43, 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 17, 19, 21 43, 22 13, 23, 24 14, 3, 33, 35, 43, 5, 7, 9; Гороцветна 14, 23, 25, 26, 29А, 31, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 46А, 42, 50 9, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 60 14, 64, 66, 68, 68А, 70, 74, 49 49, 55; Гургулят 8, на ъгъла С Макариополски, 1, 11, 13, 13А, 15, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 9А; Двадесет и Осми Февруари 6, 8; Демокрация 1 1, 1 Б, 10, 13, 13 16, 13 Б, 14, 15, 16, 6, 8, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 25 А, 30, 30 Г, 32, 34А, 20, 23, 25, 25 А, 27, 38, 29, 29А, 29Б, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40; Димитър Беровски 14, 16; Димитър Грънчаров 1, 10, 18, 2, 4, 6, 16, 18, 3, 3 21, 5, 7; Димчо Дебелянов 1, 1 1, 2, 4, 5, 6; Драгоман 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 6 А, 8, 8 А, 9, 9А; Екзарх Йосиф 10, 10, 12, 14, 18, 2, 4, 6, 6А, 8А; Захари Стоянов 2, 4, 6; Иларион Ловчански 21, 23, 25, 32, 34, 36, 38; Иларион Макариополски 1, 1 Ресторант, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 17, 19, 2, 23, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 16, 18, 20, 20 А, 20А, 27, 27 А, 22, 24 24, 24А, 33, 35; Индустриална 1, 45, 47, 49; Калосия 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 16, 18, 2, 2 А, 20, 22, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 7 А, 7А, 8, 8 А, 9, 9А, 15; Калоян 1, 1А, 2А, 2Б, 2В, 3, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 8 41, 2, 20, 23, 25; Каменица 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кириат Оно 1, 13, 16А, 3, 7, 8, 9; Кирил и Методий 1, 11, 13, 15, 15 А, 3, 5, 7, 9; Клокотница 1, 3, 5; Княз Ал. Батемберг 22, 22, 24, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22 22, 22 24, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А, 21, 23, 23 23, 27, 29, 30, 30 30, 30; Княз Богороди 2; Колуша 37, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Тото Пункт; Константинова баня Кафе, 22 Цкб, 26, 28, 9; Крали Марко 1, 12, 14, 2, 3, 5, 5А, 7, 7А, 9; Кресна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4; Лавале 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 16А, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А; Левски 2, 6, Офис, 1, 1 1, 2, 4; Лиляна Димитрова 3, 3А, 8; Лозенград 1, 10, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 93; Людмил Янков 10, 2, 31, 31Д, 4, 6, 6 А, 6А, 8, 34, 36, 38, 40, 40А, 55; Македония 2, 2 Офис, 2 Ресторант, 2Б; Метохия 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Неофит Рилски 1, 14 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Оборище 10; Орлица 1, 10, 12, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 11, 6; Осоговска 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 21А, 21Б, 21В, 25, 25А, 27, 27 А, 27А, 29, 3, 3А, 5, 7, 9; Отец Паисий 11, 19, 21, 23, 25, 28А, 29, 30, 31, 32, 32 А, 32А, 33, 34, 36, 38, 9, 33 Магазин; Панайот Хитов 1, 2, 2А, 4, 4А, 6; Патриарх Евтимий 2, 4, 6, 6 Б, 3, 1, 1А, 2, 3, 3 3, 6 Б; Пауталия 4; Петър Берон 16, Кантон, Склад; Полковник Стефан Манов 22, 24А, 24А, 26, 26 Къща, 26, 32, 34, 5; Преславска 1, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А; Румена войвода 1; Савойски 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Свети Георги 1 А, 1 Б, 2, 9 Б, 9А, 9Б, 10, 12, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8; Свети Мина 1, 11, 11А, 13, 13А, 24, 26, 26А, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 7, 9, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А; Сливница 37, 37А; Средна Гора 12А, 2, 2А, 4, 6; Стрема 2, 2А, 2Б, 4, 6; Тодор Пеев 4, 6, 8; Три Кладенци 1, 10, 10А, 11, 12, 12 А, 12А, 12Б, 13, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Търговска 1, 11 Кафе, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Хаджи Йоаким 1, 12, 10, 8, 11, 11А, 20, 20 20, 14, 16, 3, 3 А, 3А, 7 40, 9; Хайдушка 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5 А, 6; Хижата Цар Освободител 10, 10 42, 12, 19, 21, 23, 25, 27, 27 А, 42, 12, 52, 54, 54 В, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 17, 19, 29, 29, 31, 35, 35А, 35Б, 49, 49 14, 49 Гараж № 3, 51 13, 33, 33Б, 37, М/У Бл36 и Бл37, 7, 7 36, 7 37, 7 38, 4, 52, 62, 64, 54, 62, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, Павилион, 10 42, 17, 19, 4 46, 6, 8, 8 8, Стол, 13 Преса, 15, 9; Чапаев 10, 4, 6, 8; Черно море 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9; Шейново 1, 1А, 11, 13, 15, 15А, 17, 17А, 19, 1Б, 1В, 21, 3, 5, 7, 9, Бистро Трите Лъва, Кафе; Шести септември Магазин, 11, 13 22, 2 35, 3, 5, 7, 8, 8 Иглика, 9 21, 9 21 А; Юри Гагарин 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9

На 26.01.2017 г. /10:00 - 11:00 ч./ - Кюстендил Ангел Кънчев 3; България Дискотека, Зала, 15, 17, 17 19, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 7; Врабча 10, 12, 2, 8; Демокрация Павилион; Дондуков 1, 1А, 1Б, 25, 3, 3А, 5, 7; Кубрат 2; Любен Харалампиев 10, 1А, 1Б, 2, 4, 4А, 6, 8; Люле Бургас 1, 11, 15, 2, 3, 4, 5, 7; Неофит Рилски 19; Патриарх Евтимий Худ. Галерия, Читалище, 32; Родопи 2, 3, 4, 5, 7, 9; Цар Крум 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35; Цар Симеон 1-ви 1, 10, 10А, 14, 16, 2, 20А, 21, 22, 23, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А

На 27.01.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Драговищица, Общ. Кюстендил V-908, Кв. 61 Георги Григоров Фарадей 22; Девети септември Кафе, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 28, 2А, 3, 30, 35, 4, 5, 55, 7, 9; Еделвайс 2, 2А, 4; Земен 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 3, 31, 35, 37А, 39, 4, 5, 6, 7, 8; Камчия 1, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кокиче 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Липа 6; Осогово 3, 4; Преслав 1, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Рила 1; Славчо Темкин 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8; Тинтява 1, 2, 3, 5, 6; Чаталджа 1, 3, 4; Шести септември 1, 10, 12, 16, 2 А, 3, 4, 6, 8

Община Рила

На 23.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Рила Аверки Попстоянов Инкасаторски Пункт, 2 Пожарна Служба, 3, 4 Административна сграда, 5; Алеко Константинов 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Бор 6; Васил Демиревски 1, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 4, 6; Васил Левски 1, 10, 2, 3, 33, 35, 6, 8, 9; Възрожденска 1; Георги Бенковски 1, 2, 3, 4, 5; Еделвайс 1, 3, 4, 5, 6; Иван Вазов Иван Димитров 1; Крайречна 10, 13, 15, 16, 17, 21, 3, 5, 7, 9; Майстор Алекси 10, 51; Подгорица 17, 32, 33, 34, 36, 38, 47, 50, 56, 63; Раковска 11, 13, 15, 21, 4, 41, 45, 5, 54, 56, 57, 59, 7, 8; Света Петка 15; Свети Георги 45; Свети Иван Рилски 3, 5, 7, 9; Спортела 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Спротива 1; Тинтява 11, 7, 9; Христо Смирненски 11, 12, 13, 19, 21, 4; Цар Самуил 1, 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Юри Гагарин 12, 8; Яворов 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9

На 24.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Рила 62671. 500. 2 Възрожденска 1; Здравец 15, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кокиче 1, 2, 3, 4, 5, 6; Крайречна 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 57, 6; Света Варвара 19, 34; Свети Иван Рилски 51; Септемврийска 1, 2, 3, 5, 7, 9; Спортела 90; Спротива 1; Тинтява 1, 3, 5

На 24.01.2017 г. /09:15 - 10:00 ч./ - Община Рила село Пастра; Рилски манастир; Кирова поляна

На 24.01.2017 г. /09:10 - 10:00 ч./ - Дупница Отец Полихроний 50; Пастра; 55539. 100. 132; Рилски манастир; 028005

На 25.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Рила 62671. 500. 2 Възрожденска 1; Здравец 15, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кокиче 1, 2, 3, 4, 5, 6; Крайречна 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 57, 6; Света Варвара 19, 34; Свети Иван Рилски 51; Септемврийска 1, 2, 3, 5, 7, 9; Спортела 90; Спротива 1; Тинтява 1, 3, 5

На 27.01.2017 г. /08:00 - 15:15 ч./ - Рила 62671. 500. 2 Възрожденска 1; Здравец 15, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кокиче 1, 2, 3, 4, 5, 6; Крайречна 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 57, 6; Света Варвара 19, 34; Свети Иван Рилски 51; Септемврийска 1, 2, 3, 5, 7, 9; Спортела 90; Спротива 1; Тинтява 1, 3, 5

Община Сапарева баня Община Сапарева баня

На 26.01.2017 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Община Сапарева баня град Сапарева баня; улици: Джерман 1, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 28, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8; Джуганица 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 23, 25, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Иван Вазов 12, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 4, 5, 7, 8; Йордан Михайлов 3; Коста Петров 3; Крайречна 1, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 22, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 41, 5; Св. Варвара 15; Скобелев 3; Славейков 1, 10, 14, 2, 4, 6, 7, 8; ул. „Слога" № № 1, 2, 4, 5, 6.