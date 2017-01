Вечните песни на Куин ще прозвучат във Велико Търново

Вечните хитове на група Куин ще бъдат изпълнени във Велико Търново от Теодор Койчинов, рок група и oркестърът и хорът на Държавна опера Стара Загора. Концертът ще бъде на 21 февруари в Двореца на културата и спорта “Васил Левски”. Събитието се осъществява с подкрепата на Община Велико Търново, а билетите са пуснати в продажба в системата на Eventim.



На концерта в старата столица ще прозвучат най-популярните и любими песни на Куин, сред които са “Bohemian Rhapsody", “The Show Must Go on", “Who Wants to Live Forever", “We are the Champions", “I want to Break Free".