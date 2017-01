Линдзи Лоън подклажда спекулации, че е приела исляма

Холивудската актриса Линдзи Лоън е изтрила от Instagram всичко, което е писала и снимала, и го е заменила с текст на арабски, което предизвика спекулации, че е приела исляма.



Сега на с Линдзи се свързва само посланието Alaikum Salam.

Линдзи Лоън започва на чисто

Лоън започва кариерата си на 10-годишна възраст с участие в сапунена опера, а на 11 години дебютира в киното. Името й се завърта след участия в семейни комедии като „Шантав петък”, „Изповедта на една малолетна актриса”, Гадни момичета”.



Лоън има и три албума като певица: Speak (2004), A Little More Personal (2005) и Spirit in the Dark (2008).



Независимо от това, вниманието на таблоидите Линдзи привлича повече с извънсценичните си прояви, свързани със злоупотреба с алкохол и наркотици.



Източник: БГНЕС