В блатисти земи в североизточната част на Аржентина, в края на миналата година група учени се натъкнали на мистериозен остров, който породи вълна от дискусии. Забележителното е, че парчето земя, заобиколено от тънка ивица вода, се върти около собствената си ос.

Загадката на идеално оформените кръгове стана обект на заснемане на документални филми. Всъщност повод за откриването на острова, станало именно заснемането на лента, посветена на паранормалните явления. Екипът на филма разглеждали Google Earth и забелязали странните кръгове. Заинтригувани от видяното, зарязали оригиналния филмов проект и се втурнали да разплитат загадката на езерото, което вече всички наричат „Окото".

The truth is... in there.



Mysterious 'rotating' lake island linked to UFO activities#Argentina pic.twitter.com/nR5MffRvO1