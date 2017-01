Руснак плати милиони, за да пее Марая Кери на сватбата на внучката му (ВИДЕО)

Марая Кери и Елтън Джон получиха милиони, за да пеят на сватбата на внучка на руския олигарх Валерий Коган в Лондон, съобщи Контактмюзик.

Младоженците Ирина Коган и Даниъл Кенвей са на по 19 години. Те са се запознали в Лондон, където учат.

Сватбата им беше в хотел "Лендмарк Лондон" в събота. Тържеството продължи девет часа, като изпълнението на Марая Кери и Елтън Джон беше бисерът на програмата, заедно с диджейски сет на Марк Ронсън. Реч в честа на младоженците изнесе Антонио Бандерас. На сватбата пяха и руски изпълнители, като Филип Киркоров и Анна Нетребко.

