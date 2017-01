Товарен самолет се разби в Киргизстан, най-малко 32 души са загинали (СНИМКИ)

Турски товарен самолет се разби близо до летище Манас в Киргизстан и загинаха най-малко 32 души, предадоха ТАСС и Франс прес, като се позова на киргизстанските власти.

Повечето жертви, сред които шест деца, са били жители на населено място, върху което е паднал самолетът "Боинг 747".

Additional images from the crash site of #TK6491 in Bishkek



(Photos —> https://t.co/qVG5Ja5LrS) pic.twitter.com/KeoBsQ1zYO