Тръмп критикува конгресмен, заявил, че не го смята за законно избран президент

Доналд Тръмп разкритикува в Туитър чернокожия конгресмен ветеран Джон Луис, след като известният защитник на гражданските права в САЩ и съратник на Мартин Лутър Кинг заяви, че не го смята за законно избран президент, предаде ДПА.

Тръмп, който се мести в Белия дом в петък, обвини 76-годишния Луис, че "само дърдори", без да прави нищо за своя "прогнил от престъпност" избирателен район в южния щат Джорджия.

Тръмп не даде възможност на репортер на Си Ен Ен да му зададе въпрос

mention crime infested) rather than falsely complaining about the election results. All talk, talk, talk - no action or results. Sad!

В интервю за Ен Би Си, което ще се излъчи утре, Луис, който е конгресмен от 1987 г., заяви, че вярва на информациите, според които руска намеса е помогнала на Тръмп да спечели изборите. "Мисля, че е имало заговор от страна на руснаците и други да спечели Тръмп - това не е правилно, не е честно, това не е открит, демократичен процес", каза конгресменът. Той добави, че няма да присъства на встъпването в длъжност на новия президент в петък.

Congressman John Lewis should spend more time on fixing and helping his district, which is in horrible shape and falling apart (not to......