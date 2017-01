Жадна за секс костенурка си докара артрит, монтираха й колела (ВИДЕО)

Африканската шпореста костенурка Берт разви артрит, след като беше включена в програма за размножаване през 2011 година, пише в. "Метро".

Похотлива костенурка спаси вида си от изчезване с много секс

Задните крайници на 22-годишното животно толкова пострадали от сексуалните му набези, че сегашните му стопани от Динозавърския парк в графство Норфолк били принудени да му монтират колелца към долната част на черупката, за да може да се придвижва.

