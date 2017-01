Зрелищни облаци се появиха над Австралия (СНИМКИ)

Пасажер в самолет засне зрелищни облаци, приличащи на райета, в небето над Австралия, съобщи Би Би Си.

Вижте и мистериозния сферичен облак, който се появи над Фуджисава (СНИМКИ)

Облакът вероятно е вълнист, каза Нийл Бенет от австралийското метеорологично бюро. "Прилича на ефекта от хвърляне на камъче в езеро. Въздухът се издига и спуска като вълни. Където се издига, се вижда облакът, а където се спуска, се виждат ясните линии".

Направилият снимката Иля Кацман каза, че първоначално е помислил облака за редкия "сутрешно великолепие", който прилича на тръба.

Уникална бяла дъга се появи над тресавище в Шотландия (СНИМКА)

Такива облаци се появяват над Северна Австралия, отбелязва БТА. Той е направил снимките на юг, между Пърт и Аделаида.

"Morning Glory", a rare kind of "rolling" of clouds observed in only one place,in the Gulf of Carpentaria in northern Australia. pic.twitter.com/TGYdvIiFmb