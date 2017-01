НАСА показа снимка, на която се вижда "истинска" Звезда на смъртта. Фотосът е на един от спътниците на Сатурн, предаде NOVA.

На луната Мимас има огромен кратер, който кара небесното тяло да изглежда като най-мощното имперско оръжие от филмовата сага "Междузвездни войни".

