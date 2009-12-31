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Затворени пътища в Шуменско
13 януари 2017 07:13
Към момента единственият първкласен републикански път, затворен за движение, е Шумен - Силистра. Работи се по уширяването му и след няколко часа ще бъде отворен, съобщиха от Областно пътно управление.
"Ришки"проход бе отворени преди минути за движение.
Затворени са и няколко отсечкиот третокласната пътна мрежа, посочват от АПИ.
Това са Ветрино-Векилски-Кочмар-Тервел-Силистра;
Отсечките Пристое-Исперих, Изгрев - Тодор Икономово;
Пътят Секулово-Тодор Икономово-Никола Козлево-Хърсово-Стоян Михайловски-Нови Пазар;
Път III-702 Венец-Ясенково;
Път III-704 Хитрино-Тимарино-Струйно;
Път III-731 Вахтово-Друмево;
Път III-7003 Пристое-Каолиново-Златна нива-Шумен;
Път III-2073 Векилски-Пет могили Никола Козлево;
Път III-2075 Орляк Цани Генчево Никола Козлево.
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