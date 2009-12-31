Затворени пътища в Шуменско

Към момента единственият първкласен републикански път, затворен за движение, е Шумен - Силистра. Работи се по уширяването му и след няколко часа ще бъде отворен, съобщиха от Областно пътно управление.

"Ришки"проход бе отворени преди минути за движение.

Затворени са и няколко отсечкиот третокласната пътна мрежа, посочват от АПИ.

Това са Ветрино-Векилски-Кочмар-Тервел-Силистра;

Отсечките Пристое-Исперих, Изгрев - Тодор Икономово;

Пътят Секулово-Тодор Икономово-Никола Козлево-Хърсово-Стоян Михайловски-Нови Пазар;

Път III-702 Венец-Ясенково;

Път III-704 Хитрино-Тимарино-Струйно;

Път III-731 Вахтово-Друмево;

Път III-7003 Пристое-Каолиново-Златна нива-Шумен;

Път III-2073 Векилски-Пет могили Никола Козлево;

Път III-2075 Орляк Цани Генчево Никола Козлево.