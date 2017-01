Руска компания пусна на пазара захарчета с лика на Тръмп (СНИМКИ/ВИДЕО)

Руска компания пусна на пазара лимитирана серия захарчета. Това, което отличава артикула от останалите в търговската мрежа е, че от техните кутии се усмихва Доналд Тръмп. Опаковките са специално създадени по повод избирането на милиардера за 45-тия президент на САЩ.

Ok, please don't share this. Liberals will go nuts!😅 Actual sugar box in Russia!😂😂😂 pic.twitter.com/UCHqVStNND