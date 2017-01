Учени откриха нов вид гибони, вижте на кого ще го кръстят

Китайски учени увериха, че идентифицирали непознат досега вид гибони в отдалечени гори край границата с Мианма и го кръстили на персонажа от "Междузвездни войни" Люк Скайуокър, съобщи Асошиейтед прес.

'Star Wars gibbon' is named a new primate species after being found in China- but it may already be dying out https://t.co/44pLWfLRfg pic.twitter.com/7Ijos9Cdhw