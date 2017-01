Създадоха устойчива на лекета, миризми и намачкване риза

Отстраняването на петната от дрехите е предизвикателство, с което всички сме се сблъсквали. Благодарение на разработката на двойка дизайнери- памучна риза, устойчива на лекета, миризми и намачкване, проблемът вече има своето решение, пише в. "Дейли експрес".

Ризата е плод на усилията на дизайнерите Лоте Винк и Каспер Петерсен, които предлагат продукта си чрез основаната от тях и базирана в Амстердам, Холандия, компания LABREFRESH.

Пералня пере без вода

За да създадат бялата памучна риза, която не се цапа и умирисва, дизайнерите са заложили на новаторска технология. Чрез нея всевъзможни вещества се отмиват с лекота от дрехата.

