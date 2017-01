Арестуваха мъжа, пренаписал култовия надпис на Холивуд

Полицията в Лос Анджелис задържа нарушителя, който пренаписа култовия надпис на Холивуд и го преиначи на Hollyweed /свещена марихуана/, съобщи в."Лос Анджелис таймс", цитиран от световните агенции.

Бил е арестуван 30-годишният Закари Коул Фернандес, който сам се е предал на органите на реда. В полицейския участък той пристигнал, придружен от адвоката си.

Срещу него било повдигнато обвинение за дребно нарушение и е бил освободен под гаранция от 1000 долара. Пред съда Фернандес ще бъде изправен на 15 февруари.

Someone changed the Hollywood sign to #Hollyweed to celebrate California's new marijuana law. https://t.co/0Wblc6EkyK pic.twitter.com/E3fFnvDZt1