Кралят на рока Елвис Пресли трябваше да навърши 82 г.

На 8 януари 2017 г. Кралят на рока Елвис Пресли щеше да навърши 82 години. Въпреки че вече толкова време той не е между живите, музиката му продължава да се слуша в целия свят, а популярността му е сравнима с тази на всеки един съвременен артист.

Елвис Аарон Пресли е роден в Тупело, Мисисипи, на 8 януари 1935 година в религиозно семейство. Малко известно е, че всъщност кралят на рока е имал брат близнак - Джеси Гейрън, който обаче бил мъртвороден. Тази трагедия отчасти допринася за майчините грижи, с които Елвис е обсипан.

Още като малък той пеел с баща си по време на религиозни събирания, концерти и в църквата, и е повлиян от църковните псалми. Първата крачка към музикалната си кариера прави на 8 години, когато печели награда от 5 долара на местен музикален конкурс, на който изпява баладата "Old Shep" - Старият овчар.

Семейството се премества в Мемфис когато Елвис е на 13 години и той започва да пее на събиранията за танци. Въпреки бунтарското си поведение, Пресли е изключително любезен с възрастните хора и е особено привързан към майка си. На 19-годишна възраст, вече завършил училище, се явява на прослушване за Сам Филипс. По това време работи като шофьор на камион за кралската електрическа компания.

Всъщност, причината, заради която посещава звукозаписната компания "Sun Records" е именно синовната му обич. Като подарък за рождения ден на майка си Гладис, Елвис Пресли прави версия на "My Happiness" /Моето щастие/, като използва "That`s When Your Heartaches Begin" /Това е когато сърцето започва да боли/.

Мениджърът на студиото, Марион Кеискър, забелязва необикновения стил на пеене и съобщава на собственика на "Sun Records" Сам Филипс за потенциала му. В Пресли, Филипс вижда нещото, за което отдавна е мечтал: "Бяло момче, което пее като негър".

Дебютната плоча на краля на рока, записан в Sun е необикновеният "That`s All Right Mama" - Всичко е наред Мамо. От другата страна на плочата е "Blue Moon Of Kentucky" - Синята луна на Кентъки, която е кънтри песен, но аранжимента прави изпълнението нещо по-скоро като ритъм енд блус. Плочата е издадена в 20 000 броя.

Постепенно става все по-популярен, а публиката е направо фанатична по време на полу-еротичните му представления. Последният му сингъл за Sun е кавър версия на "Mystery Train" - Мистериозният влак, който по-късно е определен за абсолютен рок енд рол сингъл.

Това доказва, че Пресли заслужава голямо внимание и той навлиза в следващата фаза на кариерата си. Елвис е забелязан от полковник Том Паркър, бивш панаирен търговец, които по това време вече е и мениджър на няколко кънтри певци, включително Ханк Сноу и Еди Арнолд. Паркър убеждава Сам Филипс, че е в негов интерес ако позволи на момчето да отиде на по-високо ниво. Звукозаписната компания "RCA Records" вече е забелязала феномена и се съгласява да плати на "Sun Records" 35 000 долара за правата му, което за тогава е една доста сериозна сума.

На 10 януари 1956 г., само 2 дни след 21-вия си рожден ден Пресли влиза в студиото на "RCA Records" в Нашвил и записва дебютната си сесия "Heartbreak Hotel" (Хотелът на разбитите сърца), един от най-забележителните поп записи, издавани някога. Сингълът се задържа на първо място в класациите в продължение на цели 8 седмици.

Достига за втори път номер 1 в класациите с баладата "I Want You, I Need You, I Love You" - Искам те, имам нужда от теб, обичам те. След това записва най-успешния двоен сингъл в историята на попа - "Hound Dog"/"Don`t Be Cruel" - Ловджийско куче/Не бъди жестока. "Don`t Be Cruel" остава номер 1 в продължение на 11 седмици, а и двете песни стават хит във Великобритания. Записаната след това "Love Me Tender" Обичай ме нежно оставя Елвис в историята завинаги.

Кино дебютът му, който прави по същото време, получава смесени отзиви. През 1957 г. записва "All Shook Up", която използва за легендарните си танцови движения. Записва три филма за две години и половина. В "Loving You" /Да те обичам/ играе шофьор на камион, който става поп звезда, а песента към филма "Let Me Be Your Teddy Bear" /Позволи ми да бъда твоето мече/ се задържа на номер 1 за 7 седмици. Третият филм "Jailhouse Rock" /Затворнически рок/ е най-успешният в кариерата му с изключителния си саундтрак и вдъхновяваща хореография.

През 1958 г. Елвис постъпва на служба в армията, където е обявен за образцов войник. Прекарва по-голямата част от 2-годишната си служба в Германия. По това време среща 14-годишната Присила Булие, за която се жени през 1967 г. След завръщането си обратно в Америка се изкачва отново на 1-во място в класациите с изключително успешния "It`s Now Or Never" /Сега или никога/, за който е използвана мелодията на италианската песен "O Sole Mio".

Кралят на рока умира на 16 август 1977 година. Тогавашният президент на САЩ Джими Картър го определя като един от символите на съвременна Америка. Официалната версия за смъртта на Пресли е свръхдоза наркотици, които той употребява постоянно, за да издържи на напрежението на славата. Не е чудно обаче, че много от феновете му смятат, че Кралят все още е жив и всяка година се появяват информации, че е забелязан в различни части на САЩ, а дори и отвъд Атлантическия океан.

Всеки август, фенове на всички възрасти от целия свят се събират в имението му Грейсленд в Мемфис, за да се поклонят пред паметта на своя идол. Това е и най-посещаваният дом в Америка. Имението на Краля на рока е и най-известната сграда след Белия дом.

През 1991 г. Грейсленд Меншън е включено в Националния регистър с исторически места. Именно тук, в градината за медитация, е и гробът на самия Елвис, пред който феновете отдават почитта си.