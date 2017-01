Минибус без шофьор премина успешно изпитание в Германия

Безпилотен минибус премина успешно тест в германския град Майнхайм, в който участваха 900 души в петък, съобщиха организаторите, цитирани от ДПА.

Електромобилът се е движел с до 20 километра в час през калдъръмените улички на Майнхайм. Капацитетът на превозното средство е шест седящи и шест правостоящи пътници.

Another first for @FirstTransit, first Autonomous Passenger Shuttle Pilot in North America with @Easy_Mile. https://t.co/1h39C0nEls pic.twitter.com/uODeaeNQLQ