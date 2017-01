Тръмп пита как медии в САЩ са видели секретния доклад за руското хакерство преди него?

Бъдещият американски президент Доналд Тръмп писа в Туитър, че иска съответните комисии в двете камари на Конгреса да разследват как няколко медии са успели да узнаят съдържанието на свръхсекретния доклад за руските хакерски атаки преди самият той да бъде запознат с него, предаде Ройтерс.

Телевизия Ен Би Си бе една от тези медии, която обстойно запозна аудиторията си с доклада на разузнавателните служби, който е бил предаден на президента Барак Обама по-рано вчера. Самият Тръмп трябва да бъде запознат с него днес.

I am asking the chairs of the House and Senate committees to investigate top secret intelligence shared with NBC prior to me seeing it.