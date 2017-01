Мъж откри стрелба на летището във Форт Лодърдейл, има жертви и ранени

Мъж откри стрелба и простреля най-малко девет души на международното летище във Форт Лодърдейл, Флорида, съобщиха телевизионни станции в Маями, цитирани от Асошиейтед прес. Трима души са простреляни смъртоносно. Заподозрян е задържан, предаде Ройтерс, като цитира Ем Ес Ен Би Си, която се позовава на полицейски източници.

Си Ен Ен съобщи за многобройни жертви, като се позова на неофициална информация от шерифската служба.

Confirmed: Shooting at Fort Lauderdale -Hollywood International Airport with multiple people dead. One subject in custody.