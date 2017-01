Петте най-красиви филмови целувки (СНИМКИ/ВИДЕО)

За най-красива филмова целувка на всички времена беше определена тази между Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслет в култовия филм "Титаник" на Джеймс Камерън, съобщи Контактмюзик.

Целувките, които никога няма да забравим

и седем от най-запомнящите се филмови целувки (ВИДЕО)

Класацията, изготвена от телевизионния канал TLC, е обхванала 2000 пълнолетни британци. Незабравимата целувка екранният герой на Ди Каприо Джак и сексапилната Роуз си разменят на предната палуба на обречения "Титаник", малко след като героинята на Кейт Уинслет изрича репликата "Аз летя!" с разперени ръце. Джак обгръща Роуз през кръста и я целува романтично.

На второ място е класирана кучешката целувка в анимацията "Лейди и Скитника".

Going to Watch Lady and the Tramp with Louis. 🖥💽 Replies are gonna be a little late. 😒 pic.twitter.com/gKpCCJJ10D