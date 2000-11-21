Междуградски автобуси не потеглиха поради зимната обстановка

Поради лошите атмосферни условия в днешния 6 януари от Автогара Плевен не отпътуваха автобуси по следните маршрути:

Плевен - Летница 6,40 ч.; Плевен - Къртожабене 7,00 ч.; Плевен - Долни Луковит 7,10 ч.; Плевен - Ленково - Никопол 7.15 ч.; 13,30 ч.; Плевен - Байкал 7,30 ч.;

Свищов - Плевен - София 7.40 ч., 8,10 ч., 17,55 ч.; Плевен - Тетевен 8.00 ч.;

Плевен - Бургас 8,30 ч., 15,00 ч.; Плевен - Русе 9.30 ч.; Русе - Плевен - София 9,40 ч., 16,35 ч., 18,55 ч.; Плевен - Бяла Слатина 10,30 ч. /непристигнал от Бяла Слатина/; Плевен - Байкал 10,30 ч.; Плевен - Летница 11,30 ч.; Плевен - Въбел - Никопол 11,30 ч., 12,30 ч.; Плевен - Славовица 11,50 ч.; Плевен -Луковит 12,35 ч.; Плевен - Кнежа 12,50 ч.; София - Плевен - Русе 13,10 ч.;

Плевен - Стара Загора 13,30 ч. /непристигнал от Стара Загора/; Плевен - Долни Вадин - Оряхово 13,30 ч. /непристигнал от Оряхово/; Плевен - София 13,30 ч.; Плевен - Дебово - Драгаш войвода 13,30 ч.; Плевен - Лом 14,00 ч. /непристигнал от Лом/; Плевен - Русе 14,00 ч. /непристигнал от Русе/;

София - Плевен - Свищов 14,00 ч., 19,08 ч., 19,15 ч.; Плевен - Велико Търново 14,10 ч. /непристигнал от Велико Търново/; Плевен - София 14,30 ч., 16,30 ч. /непристигнали от София/; Плевен - Пловдив 14,40 ч. /не е пристигнал от Пловдив/; Плевен - Бяла Слатина 16,00 ч.

На телефон 064/888 666 гражданите могат да получат актуална информация за пристигащи и тръгващи автобуси от Автогара Плевен.