Кола бомба избухна в Измир, полицията уби двама предполагаеми терористи (СНИМКИ/ВИДЕО)

Кола бомба избухна край сградата на съда в западния турски град Измир и рани поне трима души, предаде телевизионният канал „Си Ен Ен тюрк".

Car bomb near courthouse in Turkish city of Izmir injures at least 3 people; police kill two suspected attackers, local media reports pic.twitter.com/57THtBbnxc

Местни полицаи убиха двама души, определени като „терористи" при сблъсъци след взрива.

Автомобилът се взривил до служебния вход за съдии и прокурори в съдебната палата.

#Turkey: You can silence the turkish media but no the internet. Picture is from Izmir, street in front of the courthouse. pic.twitter.com/6pu7MPnk23