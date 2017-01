Запознайте се с очарователното орангутанче Катник (ВИДЕО)

Бебе орангутан очарова посетителите на зоологическата градина в Усти над Лабе по време на едно от първите си излизания, съобщи Ройтерс.

Орангутанчето Катник предимно стоеше вкопчено за майка си, но опита и тромаво да се покатери.

Baby Cantik, believed to be a female orangutan, is presented to the public for the first time. pic.twitter.com/XcN8IIdIWP