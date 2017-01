Чуйте странните звуци, които фотограф записа в Швеция по Коледа

Оливър Райт, туристически гид и фотограф, записа странни звуци - като от бластерите във филмите "Междузвездни войни", в Северна Швеция по Коледа, съобщи в. "Индипендънт".

Звуците сякаш идвали от близкия далекопровод. Чули ги още хора от групата. Явлението вероятно се дължи на електрофонична трасдукция, която възниква при преминаване на електромагнитна енергия в механично движение. Заради нея електричеството се движи по далекопровода с достатъчно сила, за да разтърси жиците и да издаде звуци.

Оливър Райт не е първият човек, заинтригуван от звуците, съпътстващи Северното сияние. Разкази за слабо съскане или пукотевица по време на явлението има от повече от век. Обикновено към тях се отнасят с недоверие.

Финландският учен Унто Лайне обаче ги е изследвал повече от 10 години и вярва в тях. Според него Северното сияние предизвиква най-разнообразни звуци, като пукане, пляскане, бучене, нискочестотен шум.

