Влак дерайлира в Ню Йорк, десетки са ранени (СНИМКИ)

Около 30 души получиха леки наранявания, след като влак, движещ се по железопътната линия на Лонг айлънд, претърпя злополука при пристигането си на гара в Ню Йорк, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията отбелязва, че от постъпващата информация не става ясно дали композицията се е ударила в нещо или е дерайлирала. На разпространени в интернет снимки се вижда как влакът стои на Атлантическата гара в Бруклин, като е леко наклонен.

Пътници заявиха пред изпратените на мястото телевизионни екипи, че се е чул силен удар, последван от раздрусване, след което хората започнали да напускат влака, бягайки.

Според информацията от местопроизшествието някои от пасажерите са били с порезни рани.

