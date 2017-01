Групови сексуални посегателства над жени потресоха Индия (ВИДЕО)

Индийската полиция започна разследване за групови сексуални посегателства над жени в Новогодишната нощ в Бангалор, известен като технологичен хъб, предаде Франс прес.

Ужасяваща „мода": Клипове на изнасилвания се разпространяват чрез социалните мрежи в Индия

Жени, които са отишли в центъра на града, за да празнуват настъпването на 2017 г., твърдят, че били преследвани от групи мъже, които ги опипвали и разсъбличали. Някои от нападнатите твърдят, че са били изнасилени. Полицията проверява записите от 45 охранителни камери в центъра на града, където стотици хора се бяха събрали за посрещането на Новата година. Същевременно в социалните мрежи се появиха кадри, на които се виждат сцени на насилието и на викащи за помощ жени. Интернет потребители дори нарекоха новогодишната нощ заради тези инциденти "Нощта на ужасите".

#Bengalurumolestation CCTV footage. Govt & police should take some serious steps for the safety of women n other state ppl in bangalore pic.twitter.com/kiDqJ93FiY