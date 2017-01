Вижте как 20 ролки тоалетна хартия се превръщат в скейтборд (ВИДЕО)

Финландски собственик на фабрика използва хидравлична преса, за да превърне 20 тоалетни ролки в самоделен скейтборд, съобщава агенция ЮПИ.

Преди да бъде оформен спортният аксесоар, рулата се разстилат във формата на дъската, след което многократно се пресоват. Когато основата от пресована тоалетна хартия е завършена, към нея се монтират колелцата.

