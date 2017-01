Масов протест в Тел Авив заради съдебен процес срещу израелски войник (СНИМКИ/ВИДЕО)

Стотици протестиращи се събраха днес пред щаба на израелската армия в Кирят - Тел Авив, където се очаква присъдата по делото срещу израелски войник, съден за стрелба срещу нападател палестинец, предаде ДПА.

Протестиращите носят плакати "Страната е с тебе" и размат израелски знамена, като в един момент тълпата стана много шумна и прегради улицата.

Clashes erupt outside Tel Aviv court as verdict looms for Hebron shooter https://t.co/uVjaFbWzM1 #IsraelNews pic.twitter.com/BIVlmep5iX

"Войниците днес могат да избират дали искат да умрат или да отидат в затвора. Що за държава е това", каза пред ДПА Корин Париенти - една от протестиращите.

#ElorAzaria supporters have broken through police barricade and have run to block main #TelAviv intersection. Via @Eli_DovBear pic.twitter.com/dGKFB4wpRG