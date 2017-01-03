Начало » България

  • Размер на шрифта:

Земетресение с магнитуд 3.9 по Рихтер край Велико Търново

4 януари 2017 00:40 | Редактор: Велина Величкова

Земетресение с магнитуд 3.9 по Рихтер край Велико Търново
© http://www.emsc-csem.org  

Земетресение с магнитуд от 3,9 по Рихтер е регистрирано две минути след полунощ близо до Велико Търново, съобщава NOVA.

Епицентърът се намира на осем километра от Лясковец и на 17 километра от Велико Търново.

Дълбочината му е 2 километра, съобщава Европейският сеизмологичен център.

Източник: nova.bg



Принтирай 0 Коментирай  |  Всички коментари от България

Етикети: Земетресение, земетресение Лясковец

Вижте още

Трима ранени при катастрофа край Монтана (ВИДЕО)
Шварценегер наследи Тръмп в „Стажантът"
Преводачи спряха да работят с мигрантите на границата заради държавен борч

Напиши коментар

  • Име *:

    Полетата отбелязани със * са задължителни!

  • Коментар *:

  • Код за сигурност *:

    security code

    Въведи код:

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.

Условия за ползване на коментарите »

 

Двама депутати почиват на морето. Доскучало им и решили да си разнообразят времето, като всеки нарисува карикатура на другия. При това решили, че няма да… Виж още

Водещите новини »