Земетресение с магнитуд 3.9 по Рихтер край Велико Търново

Земетресение с магнитуд от 3,9 по Рихтер е регистрирано две минути след полунощ близо до Велико Търново, съобщава NOVA.

Епицентърът се намира на осем километра от Лясковец и на 17 километра от Велико Търново.

Дълбочината му е 2 километра, съобщава Европейският сеизмологичен център.

Източник: nova.bg