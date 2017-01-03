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Земетресение с магнитуд 3.9 по Рихтер край Велико Търново
4 януари 2017 00:40 | Редактор: Велина Величкова
Земетресение с магнитуд от 3,9 по Рихтер е регистрирано две минути след полунощ близо до Велико Търново, съобщава NOVA.
Епицентърът се намира на осем километра от Лясковец и на 17 километра от Велико Търново.
Дълбочината му е 2 километра, съобщава Европейският сеизмологичен център.
Източник: nova.bg
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