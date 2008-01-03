Екипът на Слави Трифонов дели Кюстендил и Дупница на две, в 4 изборни мажоритарни района

Избор на четирима депутати от област Кюстендил, предвижда проектът за Мажоритарна избирателна система, с районирането, внесени от екипа на Слави Трифонов и омбудсмана Мая Манолова.

В първият предвиден район- № 71 влизат половината град Кюстендил, с кварталите „Бузлуджа" и „Изток", „Капията", 55 села от общината, както и община Трекляно.

Останалата част от община Кюстендил, с кварталите от града- „Запад", „Колуша", „Младост", „Герена" и 16- сет села влизат в 74- ти изборен район.

Община Дупница е разделена също на две, в 72 и 73 изборни района. Като в 72- ри попадат още общините Рила, Сапарева Баня, селата от община Дупница- Бистрица, Крайни Дол, Крайници, Самораново, Червен Брег.

Втората част от град Дупница и общините Бобов Дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, заедно със селата Баланово, Блатино, Грамаде, Делян, Джерман, Дяково, Кременик, Палатово, Пиперево, Тополница, Яхиново са обединени в 73- ти изборен район.

Вижте 4- те изборни района за област Кюстендил, с адресите:

71. Седемдесет и първи изборен район - Кюстендил, включващ от гр. Кюстендил:

квартали Бузлуджа, Комплекс Изток, улици Александър Димитров, Александър

Стамболийски(No51,53,55,66-72 чет), Ален Мак, Ангел Кънчев, Антим I, Априлско

Въстание, Архимандрит Зинови, Асен Златаров, Банщица, Бачо Киро, Битолска,

Босилеградска, Братя Миладинови, Бреза, Бузлуджа, Булаир, Буревестник(No1-13 неч,15- 23,27,30,33-36), България(No7,9-12,14-16,18,19,22-34,36-47,50,52,53-61 неч), Васил Друмев, Васил Петлешков, Веса Паспалеева, Власина, Вола, Врабча, Възраждане, Габрово, Георги Друмохарски, Георги Тертер, Георги Цариградски, Глоговска, Гороцветна(No49,55,57,59,64- 70 чет,74), Гоце Делчев, Гургулят(No15), Даскал Дамаскин(No5,7,9,14), Даскал Димитри(No21-27 неч,30,31,33), Двадесети Април, Девети Май, Деветнадесети Февруари, Демокрация(No58), Димитър Беровски, Димитър Иванов, Димитър Кукудов, Димчо Дебелянов, Добри Чинтулов, Дондуков, Драгоман, Драгомир, Дрин, Еверест 84, Евлоги Георгиев(No2,4,6), Единадесети Август(No9,11,20,24,26), Елисавета Багряна, Емануил Попдимитров, Емил Марков, Ефрем Каранов, Ефрем Каранфилов(No2,4,6- 12,14,16,18,19,20,22), Жан Жорес, Жельо Демиревски, Жп Гара, Земен, Зимница, Златна Панега, Ивайло, Иван Банков, Иван Шишман, Иглика, Игнат Барбар, Илинден, Индустриална, Искър, Йосиф Ковачев, Казанлък, Камчия, Климент Охридски, Клокотница, Княз Ал.Батенберг(No2-20 чет,21-24,27-30), Козлодуй, Константин Николов, Кочо Честименски, Кракра, Кресна, Крум Зарев, Кубрат, Кукуш, Липа, Лисец, Любен Харалампиев, Любимец, Людмил Янков(No34-40 чет), Люле Бургас, Люлин, Маестро Никола Атанасов, Македония, Малчика, Мара Гидик, Мездра(No2-12 чет,14-32,34-55,57,59,61,65,67), Места, Митко Палаузов, Младост, Мориц Леви, Незабравка, Неофит Бозвели, Неофит Рилски(No16,22,24,36), Никола Атанасов, Никола Вапцаров, Николай Рукавишников,

Оборище, Овощарска, Одрин, Октомврийска Революция, Опълченска, Осми Март, Панайот Волов, Патриарх Евтимий, Петко Войвода(No6), Петър Берон, Плиска, Пловдив, Прогона, Раденко Видински, Райна Цанева, Раковски, Риша, Родопи, Ропотамо, Самодивска, Свищов, Скобелев, Сливница(No29-37 неч), Соволска, Спартак, Спасовица, Средна Гора, Стаматов, Стефан Караджа(No4,6-8,10-18,20,22-28,30,31-39 неч), Столетов, Стоян Венев, Струма, Сълза, Тимок, Тодор Пеев, Трайко Китанчев, Тракия, Траянова, Три Уши, Трън, Узунов, Хаджи Димитър, Христо Ботев(No14-36 чет,40,48,50,52), Христо Лекарски(No3,5,7,9), Цар Крум, Цар Михаил(No6,8,11,12,13-21

неч), Цар Освободител(No246,248,261,262,270,276,284,288,290-292,294,320-328 чет), Цар Петър, Цар Симеон I(No1-17,19-21,23-38,40-43,45-49,51-53,55,56,73-83,85,87), Цариградска, Цветна Градина, Цвятко Радойнов, Църноок, Чайка, Чаталджа, Черенец, Шести Септември, Янтра, площад Кирил и Методий, местности Гърлянски Черешарник, Лозенски Механи, Модро Поле, Николичевски Път, Полски Имоти, махала Корубанска, община Трекляно, селата Блатец, Бобешино, Буново, Вратца, Гирчевци, Горановци, Горна Брестница, Горна Гращица, Горно Уйно, Гурбановци, Гърбино, Гърляно, Гюешево, Дворище, Дождевица, Долна Гращица, Долно Село, Долно Уйно, Драговищица, Жабокрът, Жеравино, Жиленци, Ивановци, Каменичка Скакавица, Коняво, Копиловци, Коприва, Кутугерци, Кършалево, Леска, Лисец, Лозно, Ломница, Мазарачево, Николичевци, Полетинци, Полска Скакавица, Преколница, Радловци, Раждавица, Раненци, Режинци, Ръсово, Скриняно, Соволяно, Стенско, Таваличево, Церовица, Црешново, Цървендол, Цървеняно, Чудинци, Шипочано, Шишковци, Ябълково.

72. Седемдесет и втори изборен район - Кюстендилски, включващ от гр. Дупница:

квартали Бистрица, Дупница, Елица, Люляк, Старите Жилища, Чавдар Войвода, Южен,

улици Академик Петър Динеков(No8,10,12-27,31,32,33-39 неч), Алеко, Александър

Стамболийски, Андон Величков, Арда, Асен Златаров, Асен Меджидиев, Атанас Величков, Бачо Киро, Бел Кладенец, Бешика, Бисеров, Битоля, Богдан Петров, Ботьо Петков, Братя Миладинови, Бузлуджа, Булаир(No1,3,5,7,9-56,58,60,62,64-77,79,81), Бяло Море, Велико Търново, Венелин(No1-53,55-89 неч,91-122,124-145,147-156,158,165), Витоша, Владимир Димитров Майстора, Влахина Планина, Войводска, Втора, Генерал Владимир Вазов(No1-11 неч,13-22,24-26,28,32), Гео Милев, Гергана, Граничар, Двадесет И Втори Март, Димчо Дебелянов, Добруджа, Драган Овчаров, Дружба, Евтим Трайчев, Екзарх Йосиф, Елин Пелин, Жива Вода, Захари Бобошевски, Иван Шишман, Игумен Йосиф, Илинден, Искър, Йордан Йовков, Калина, Калоян, Кирил и Методий, Княз Ал.Батенберг, Княз Борис I, Латинка, Лилия, Липа, Люляк, Максим Горки, Малина, Мальовица, Марин Дринов, Милин Камък, Мир, Неофит Рилски, Никола Чомаков, Одрин, Орляк, Оструган, Отец Полихроний, Пазарна, Патриарх Евтимий, Побит Камък, Прогона, Професор Ал.Балабанов, Професор

Александър Балан, Първа, Първи Май, Рилски Езера, Рилски Манастир, Родопи(No9-17

неч,66-72 чет,74-91,93,95,97,101-115 неч), Ропотамо, Росица, Свети Георги(No1-

15,17,19,23,25,27,31-37 неч,41), Свети Иван Рилски(No2-10 чет,11,12,14,15,21-27 неч,102-108 чет,140,149,151,153,157,161-179 неч,185-209 неч,213-223 неч,227,229,231,235-287 неч,288,289-327 неч,328,329,331-334,335-345 неч,349,351,371,380-390), Седма Рилска Дивизия, Скакавица, Средец, Средна Гора, Стара Планина, Тишина, Тобеница, Трета, Трети Гвардейски Полк(No1-15,17-27 неч,29-47,49,50,51-67 неч), Тумбата, Тунджа, Фенерка, Хан Аспарух(No2,4), Христо Смирненски(No1-6), Цанко Церковски, Цар Иван Асен II, Цар Симеон Велики, Черни Връх, Яне Сандански, Янтра, местност Жива Вода, махала Гиздова, общините Рила, Сапарева Баня, селата Бистрица, Крайни Дол, Крайници, Самораново,

Червен Брег.

73.Седемдесет и трети изборен район - Кюстендилски, включващ от гр.Дупница: квартали Велчова Завера, Възход, Пейо К.Яворов, Развесена Върба, Химик, улици Академик Петър Динеков(No1-7,9,11), Ана Малашевска, Антим I, Антон Страшимиров, Аракчийски Мост, Баба Ната, Баба Тонка, Бабуна Планина, Балановска Пътека, Балкан, Батак, Беласица, Бенковски, Бистрица, Благодарност, Брегалница, Бричи Бор, Булаир(No2,4,6,8), Вардар, Васил Друмев, Васил Левски, Васил Разсолков, Венелин(No58-90 чет), Верила, Втори Януари, Възраждане, Генерал Владимир Вазов(No2-12 чет), Генерал Георги Тодоров, Георги Измирлиев, Георги Икономов, Горица, Гоце Делчев, Дамка, Даскал Христо Тодоров, Джерман, Димитър Радев, Доктор Сапунджиев, Дора Габе, Драгой Болярин, Дренски Рид, Дунав, Дупките, Дупница, Дъб, Еделвайс, Елисавета Багряна, Ерусалим, Жп Гара Приемна, Захари Стоянов, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иглика, Изгрев, Каваклия, Китка, Климент

Охридски, Клисура, Клокотница, Кокиче, Комитска, Крайречна, Кракра Пернишки, Кресна, Криволак, Кулата, Лакатица, Лоза, Любен Каравелов, Мадара, Македония, Марица, Марков Камък, Места, Метоха, Миньор, Морава, Мусала, Начо Величков, Невена Коканова, Неофит Бозвели, Никола Лазарков, Никола Малашевски, Николаевска, Омуртаг, Опълченска, Орлинска, Отец Атанасий Чолаков, Отец Паисий, Отовица, Охрид, Паничище, Патрики Сандев, Петрохан, Петър Берон, Пирин, Пиротска, Плиска, Победа, Поп Харитон, Преслав, Преспа, Пролет, Разметаница, Райна Княгина, Раковска, Рила, Родопи(No1-8,10-16 чет,18- 47,49-62,64,69,73), Руен, Рупите, Русалка, Самоковско Шосе, Саморанска, Свети Георги(No16-34 чет,43-63 неч), Свети Иван Рилски(No16,20,22,24,29-36,38-44 чет,46-53,55- 65,67,68,70-73,75,76,79,81-87,89-95,97,101-141 неч,145,147), Свети Никола, Свобода, Скопие, 30 Славейков, Солун, Софийско Шосе, Софроний, Стефан Караджа, Страхил Войвода, Струга, Стръмна, Теменуга, Тодор Самодумов, Тракия, Трети Гвардейски Полк(No52-66 чет,68-97,99-

113 неч), Труд, Тютюнева Долина, Фани Попова- Мутафова, Хаджи Димитър, Хан

Аспарух(No1-15 неч,21,23), Хан Крум, Хан Кубрат, Хемус, Хисара, Христаки Павлович, Христо Ботев, Христо Грънчаров, Христо Смирненски(No7-13,15), Цар Освободител, Цар Самуил, Царичина, Чайка, Чаталджа, Черковна, Шейново, Шипка, Яворов, местности Дренски Рид, Пульова Воденица и Площад Независимост, общините Бобов Дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, селата Баланово, Блатино, Грамаде, Делян, Джерман, Дяково, Кременик, Палатово, Пиперево, Тополница, Яхиново.

74. Седемдесет и четвърти изборен район - Кюстендилски, включващ от гр. Кюстендил: квартали Герена, Запад, Осогово, Румена Войвода, улици Аверки, Авксентий Велешки, Александър Стамболийски(No1-13,15-17,19-26,28-31,33,35-39,41-47 неч,48,49,50-64 чет), Арда, Асен Суичмезов, Бабуна, Банска, Батак, Бащовица, Беласица, Белият Камък, Бенковски, Бистрица, Боровец, Буревестник(No4-14 чет), Бурин Дол, България(No2,4,6),Васил Априлов, Велбъжд, Веслец, Виница, Вит, Витоша, Владимир Димитров Майстора, Генерал Заимов, Генерал Крум Лекарски, Гео Милев, Георги Горанов, Гладстон, Голак, Гороцветна(No1-20,22-27,29,35,37,39,41-46,50,52,54,60), Гранички Път, Граф Игнатиев, Гургулят(No1-9,11,13), Гюешевско Шосе, Даскал Дамаскин(No6,8,12,17-29 неч,31-42,44-52 чет), Даскал Димитри(No1-20,22-28 чет), Двадесет И Осми Февруари, Демокрация(No1,6,8,10,13,14,16,19-21,23-25,29-34,36-38,39-49 неч,57,61), Димитър Грънчаров, Димитър Пешев, Добрич, Евлоги Георгиев(No1,3,5,7,8-10), Еделвайс, Единадесети Август(No1,3-5,6-14 чет), Екзарх Йосиф, Елин Пелин, Ефрем Каранфилов(No1,3,5), Жданов, Захари Стоянов, Здравец, Зора, Иван Вазов, Изгрев, Иларион Ловчански, Иларион Макариополски, Ильо Войвода, Йордан Захариев, Йордан Йовков, Йордан Митрев, Каблешков, Кадин Мост, Калосия, Калоян, Каменица, Карпош, Кириат Оно, Кирил Цонев, Княз Ал.Батенберг(No1-13 неч,17), Княз Богороди, Кокиче, Колуша, Костадин Поппандов, Крали Марко, Криволак, Лавеле, Левски, Лиляна Димитрова, Лозенград, Любен Каравелов, Любчо Кечев, Людмил Янков(No2-20 чет,24-30 чет,31,32,39-55 неч), Манастирска, Марин Дринов, Марица, Мария Грубешлиева, Медковец, Мездра(No1-13 неч), Метохия, Млада Гвардия, Морава, Мусала, Невестинско Шосе, Неофит Рилски(No1,3-5,6-14 чет), Орлица, Осоговска, Отец Паисий, Охрид, Панайот Хитов, Парижка Комуна, Парчевич, Пауталия, Пенчо Славейков, Перущица, Петко Войвода(No1,3,5), Петър Ников, Пирин, Пиянец, Площад Тодор Ангелов, Победа, Полковник Стефан Манов, Порой, Преславска, Пролет, Професор Георги Паспалев, Първи Май, Радецки, Радослав Нотев, Ракла, Рила, Руен, Румена Войвода, Савойски, Самуил, Свети Георги, Свети Иван Рилски, Свети Мина, Седемнадесети Януари, Сенокос, Синчец, Славянска, Сливница(No9-27 неч), Солун, София, Софроний, Стара Планина, Стефан Караджа(No1,3,5), Страцин, Стрелча, Стрема, Студен Кладенец, Теменужка, Тинтява, Три Кладенци, Трифон Стефанов, Тутракан, Филип Тотю,

Хаджи Йоаким, Хайдушка, Хан Аспарух, Харковска, Хижата, Хисарлъка, Христо Ботев(No2-8,9-33 неч,37-47 неч), Христо Лекарски(No2-12 чет), Христо Смирненски, Цар Асен, Цар Борис I, Цар Михаил(No5,7,9), Цар Освободител(No1,2,4,6-10,13,15,17,21-31 неч,32,33,35,38,40,41,45-47,49,51,52,54,62,63,67,69-74,77-80,82,84,86-

94,96,100,123,127,129,135,137,138,142,145-148,151,153,155-159,168 172,174,192,193,195,197,201,203,210,215,217,218,228-230,233-236,238-244,249-257

неч,261,267), Цар Симеон I(No59,61,63-72), Чапаев, Черешово Топче, Черна Река, Черно Море, Шейново, Шипка, Юри Гагарин, Юстиниян, Яворов, Ямбол, Яне Сандански, местности Гола Велика, Змиярника, Хисарлъка, махала Стаева, селата Багренци, Берсин, Богослов, Грамаждано, Граница, Катрище, Лелинци, Нови Чифлик, Ново Село, Пиперков Чифлик, Савойски, Сажденик, Слокощица, Търновлаг, Търсино, Цървена Ябълка.