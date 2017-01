Магазин в щата Ню Мексико привлича клиентите си с агресивни плакати, някои призоваващи към политическо насилие. Единият от тях гласи, че "Обама и други мюсюлмани не са добре дошли".

A New Mexico store posts "Kill Obama" and No Muslims Allowed flyers in its windowhttps://t.co/urCsB8z06V pic.twitter.com/mXG4mEVOGQ