Почина писателят Джон Бърджър

Джон Бърджър, британски критик, интелектуалец и автор на забележителната книга "Начин на гледане" от 1972 г., почина вчера на 90 години, предадоха световните информационни агенции.

Той издъхна в дома си в Париж, съобщи актьорът Саймън Макбърни, който е негов приятел. Бърджър е боледувал през последната година.

Светът изгуби десетки знаменитости през злокобната 2016 г.

Автор на критика, романи, поезия, пиеси и много други книги, Джон Бърджър има значително влияние като мислител в края на XX в. Той предизвиква традиционните интерпретации на изкуството и обществото и връзката между тях.

John Berger, whose 'Ways of Seeing' changed the way Britain learnt about art, has died, aged 90: https://t.co/Di5wnGvUUJ pic.twitter.com/4Gl1Cs4EcN