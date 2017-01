Близнаци в САЩ, родени в различни години

Американските близнаци Сойър и Еверет се появиха на бял свят в щата Аризона през интервал от няколко минути, но в различни години, съобщи Си Ен Ен.

Увеличаване в семейството на Брендън и Холи Шей се случи в новогодишната нощ. Сойър се роди на 31 декември в 23:51 часа, а братчето му Еверет - вече на 1 януари в 00:01 часа. „Предполагахме че теоретично това може да се случи и то наистина стана", сподели бащата на близнаците.

