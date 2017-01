Прочутият надпис Hollywood преправен? (СНИМКА)

Жителите на Лос Анджелис с почуда установиха днес, като се събудиха след новогодишната нощ, че неизвестен шегаджия е преправил прочутия надпис Hollywood на Hollyweed, предаде Асошиейтед прес.

На английски "weed" означава канабис.

Hollyweed!!! I think security took the night off last night in Hollywood👀. pic.twitter.com/ycQXzjsyjG