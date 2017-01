39 души са загинали при атака в нощен клуб в Истанбул, има пострадала българка (ВИДЕО/СНИМКИ)

39 души са загинали при въоръженото нападение тази нощ в клуб в Истанбул, 16 от тях са чужде граждани, предаде NOVA. Това съобщи турският министър на вътрешните работи Сюлейман Сойлу, цитиран от БТА и Франс прес.

Here is some video coming out of Istanbul, Turkey where 35 people were killed in a nightclub attack. pic.twitter.com/vgkFBvRRaw