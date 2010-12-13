Честита Нова година, скъпи слушатели и читатели!Желаем ви здраве и щастие, лични и професионални успехи, много усмивки, спокойствие, незабравими мигове и красота около вас!

Чуйте нашия поздрав, към който се присъединиха актьорът Любомир Кънев, уредникът в отдел "Природа" на музея Венцеслав Петков, кметът на Русе Пламен Стоилов, митрополит Наум.