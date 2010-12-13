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Честита Нова година!

1 януари 2017 00:33 | Автор: Дарик Русе

Честита Нова година!
© © Thinkstock/Getty Images  

Честита Нова година, скъпи слушатели и читатели!Желаем ви здраве и щастие, лични и професионални успехи, много усмивки, спокойствие, незабравими мигове и красота около вас!

Чуйте нашия поздрав, към който се присъединиха актьорът Любомир Кънев, уредникът в отдел "Природа" на музея Венцеслав Петков, кметът на Русе Пламен Стоилов, митрополит Наум.

 



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