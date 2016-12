Американската тенис звезда Серина Уилямс обяви, че ще се омъжи за интернет магнат, предадоха световните агенции.

Кралицата на тениса съобщи новината за годежа си с Алексис Оханиян, един от основателите на интернет сайта Редит /Reddit/ под формата на поема в акаунта си в тази социална мрежа.

„Коленичил пред мен, той произнесе четири думи /на английски: Ще се омъжиш ли за мен - бел. ред./ и аз му отвърнах: Да", гласи поемата на Уилямс.

Бъдещият съпруг на Уилямс публикува същата поема в своя акаунт, като към нея имаше рисунка, на която той е коленичил. Към рисунката имаше и коментар: Тя каза: Да.

Датата на сватбата засега не се съобщава.

Serena Williams is engaged to Reddit founder Alexis Ohanian! She announced their engagement with a poem. Congratulations to the happy couple pic.twitter.com/LRDbMPz6th